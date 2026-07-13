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Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 18:23
Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor. Büyük ikramiye tutarının 435 Milyon TL'yi aştığı bu akşamki çekiliş öncesinde, şans oyunu tutkunları gözlerini millipiyangoonline.com ekranına çevirdi. Peki, 13 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve canlı yayın detayları...