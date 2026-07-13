Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI: JOKER VE SÜPERSTAR NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'da kazanma ihtimalini artıran iki önemli dinamik bulunuyor: Joker ve SüperStar. Çekilen 6 ana şanslı numaranın ardından, geriye kalan 84 sayı içinden 1 adet Joker sayısı çekilir. Bu sayı, 5 bilenlerin ikramiyesini katlamak için (5+1 bilmek) kullanılır. SüperStar ise oynadığınız kolonun arkasına ekstra ücretle eklediğiniz bir numaradır ve doğru tahmin edilirse kazandığınız ikramiye tutarını katbekat artırır.