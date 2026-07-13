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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 18:23

Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor. Büyük ikramiye tutarının 435 Milyon TL'yi aştığı bu akşamki çekiliş öncesinde, şans oyunu tutkunları gözlerini millipiyangoonline.com ekranına çevirdi. Peki, 13 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve canlı yayın detayları...

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Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans oyunu müdavimlerinin her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri büyük bir merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk perdesi bu akşam açılıyor. Bilet sahipleri Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı başında yerlerini aldı.

Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 TEMMUZ 2026 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 13 Temmuz 2026 Pazartesi (Bu akşam) saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

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Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının ardından, şanslı numaraları ve biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Milli Piyango Online Resmi Web Sitesi: Çekiliş sonuçları canlı yayının hemen ardından millipiyangoonline.com adresi üzerinden ilan edilecek.

Milli Piyango Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama üzerinden biletinizin QR kodunu taratarak ya da numaraları manuel girerek kazancınızı anında sorgulayabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI: JOKER VE SÜPERSTAR NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'da kazanma ihtimalini artıran iki önemli dinamik bulunuyor: Joker ve SüperStar. Çekilen 6 ana şanslı numaranın ardından, geriye kalan 84 sayı içinden 1 adet Joker sayısı çekilir. Bu sayı, 5 bilenlerin ikramiyesini katlamak için (5+1 bilmek) kullanılır. SüperStar ise oynadığınız kolonun arkasına ekstra ücretle eklediğiniz bir numaradır ve doğru tahmin edilirse kazandığınız ikramiye tutarını katbekat artırır.

Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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