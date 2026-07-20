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Giriş Tarihi: 20.07.2026 21:53

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu tutkunları için resmi sonuçlar ön plana çıktı. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenen çekiliş, noter huzurunda gerçekleşiyor ve MPİ TV'den canlı yayınlanıyor. Kazandıran numaralar için haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı detayları...

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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş günü geldi çattı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü şanslı kombinasyonları kuponlarına işaretleyerek çekilişe dahil olan vatandaşlar, sonuçlar için sorgulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını resmi kaynaklar üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulayarak ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

20 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

20 Temmuz 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte bugüne ait Sayısal Loto sonuçları;

5, 22, 30, 71, 85, 87 + 75 (joker) + 10 (süperstar)

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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Şans oyunu severler, 20 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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