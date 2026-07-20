Haberler
Fotohaber
Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.07.2026 21:53
Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! 20 Temmuz 2026 MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu tutkunları için resmi sonuçlar ön plana çıktı. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenen çekiliş, noter huzurunda gerçekleşiyor ve MPİ TV'den canlı yayınlanıyor. Kazandıran numaralar için haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı detayları...