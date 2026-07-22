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Haberler Fotohaber 22 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:00

22 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi gözetiminde yapılan haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi ile heyecan doruğa ulaştı. "22 Temmuz 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır?" soruları araştırılmaya başlandı. Böylece büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu tutkunları için çekiliş sonuçları sorgulama ekranı detayları...

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22 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

22 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde belirlenen sonuçlar ve MP Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bylece Sayısal Loto sonuçları son dakika gelişmeleriyle oyunseverlerin gündeminde yer alıyor.

22 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

22 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

22 Temmuz 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte bugüne ait Sayısal Loto sonuçları;

3 , 37, 47, 49, 55, 84 + 31 (joker) + 32 (süperstar)

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22 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Şans oyunu severler, 20 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

22 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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