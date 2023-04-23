Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 11:42

Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kısa süre kala seçim anket sonuçları gündeme geliyor. Türkiye seçime doğru yaklaşırken 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Peki Seçim anketi sonuçları nasıl? Son seçim anketi sonuçları ile hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları