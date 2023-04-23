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Haberler Fotohaber Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları
Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 11:42

Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kısa süre kala seçim anket sonuçları gündeme geliyor. Türkiye seçime doğru yaklaşırken 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Peki Seçim anketi sonuçları nasıl? Son seçim anketi sonuçları ile hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları belli oluyor. Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları da vatandaşla paylaşıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kaldı. Peki Seçim anketi sonuçları nasıl? Son seçim anketi sonuçları ile hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları 2023

Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü. Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.
Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti

Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

BAŞKAN ERDOĞAN 3,4 PUAN ÖNDE

Ankette son olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Başkan Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılması halinde oraya çıkacak oy oranlarına ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

Sonuçlara göre, Başkan Erdoğan yüzde 51.7, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48.3 oranında oy aldı.
Böylelikle Başkan Erdoğan en yakın rakibine yüzde 3.4 oranında fark attı.

Seçim anketi sonuçları: Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte dikkat çeken oy oranları

GENEL SEÇİMLER

Genar Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 oy aldığı ankete CHP'nin oy oranı yüzde 26.2'de kaldı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı yüzde 7.3, son anketlerde büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 7.4 olarak ölçüldü

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