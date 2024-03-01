Giriş Tarihi: 01.03.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
14:05
Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı
Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı Mart ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yerel seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim görevlileri açıklanma tarihi ve görevlerinin neler olacağı merak ediliyor. Sandık görevlilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Peki, seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı