Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar seçilecek. Geri sayım devam ederken seçim görevleri ve sandık görevlilerin ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Sandık görevlisi, her seçim döneminde olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenecek. 31 Mart seçimleri öncesinde hangi sandıklarda görev alacaklarını ve görevlerinin neler olacağını merak edenler ''Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.