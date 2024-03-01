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Haberler Fotohaber Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.03.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:05

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı Mart ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yerel seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim görevlileri açıklanma tarihi ve görevlerinin neler olacağı merak ediliyor. Sandık görevlilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Peki, seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar seçilecek. Geri sayım devam ederken seçim görevleri ve sandık görevlilerin ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Sandık görevlisi, her seçim döneminde olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenecek. 31 Mart seçimleri öncesinde hangi sandıklarda görev alacaklarını ve görevlerinin neler olacağını merak edenler ''Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

SEÇİM GÖREVLERİ AÇIKLANDI MI?

31 Mart yerel seçimlerinde görev alacak olan seçim görevlilerinin görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.

Görevli olunacak merkez, YSK tarafından açıklanacak. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağı ise seçim tarihinden 1 veya 2 hafta önce belli olması bekleniyor.

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Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişiler şu görevleri yaparlar;

Seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00'de oy verme yerinde bir araya gelecek.

Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak.

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak sandık seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ile zarf ve mührü vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

Sandık Kurulu Başkanı, kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek.

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? 2024 YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL BELİRLENİR?

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir.

Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

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