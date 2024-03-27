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Haberler Fotohaber Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:06

Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye sandık başında olacak. Oy kullanma günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan bazı yasaklar bulunuyor. Seçim günü yasakları Resmi Gazete ile paylaşılıyor. Bu noktada o gün özel günü olanlar ve kutlama yapmak isteyenlerle birlikte evlenecek çiftler de seçim günü düğün olur mu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 seçim günü yasakları...

Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?

Seçim günü yasakları nelerdir, saat kaçta başlar ve biter soruları yerel seçime sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. 30 Mart itibarıyla sona erecek propaganda serbestliği ardından 31 Mart günü uygulanacak yasaklar başlayacak ve gün sonuna kadar devam edecek. İşte, YSK tarafından belirlenen seçim yasakları 2024...

Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. 31 Mart sabahı başlayacak seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da bitecek.

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Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor.

Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?

Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

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