Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:06
Seçim günü yasakları 2024 | YSK yasakları ile 31 Mart seçim günü düğün olur mu?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye sandık başında olacak. Oy kullanma günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan bazı yasaklar bulunuyor. Seçim günü yasakları Resmi Gazete ile paylaşılıyor. Bu noktada o gün özel günü olanlar ve kutlama yapmak isteyenlerle birlikte evlenecek çiftler de seçim günü düğün olur mu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 seçim günü yasakları...