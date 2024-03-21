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Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 07:13

SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2024 || YSK takvimi ile seçim yasakları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçimlere oldukça kısa süre kala seçim yasağının başlayacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlama tarihi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimi ile belli oldu. Peki, Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 YSK seçim yasakları nelerdir? İşte, detaylar...

SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2024 || YSK takvimi ile seçim yasakları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına giderek Türkiye'nin şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek isimleri seçecek. Sayılı günler kala propaganda serbestliği ve seçim yasaklarının başlayacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Bu noktada araştırılan ''Seçim yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?'' sorusu YSK seçim takvimi ile yanıt buldu. İşte, 2024 YSK seçim yasakları hakkında detaylı bilgiler...

SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2024 || YSK takvimi ile seçim yasakları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor?

2024 SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de bugün. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı itibarıyla başladı.

Bugünden itibaren kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

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SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2024 || YSK takvimi ile seçim yasakları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor?

SÖZLÜ, YAZILI VEYA GÖRÜNTÜLÜ PROPAGANDA YAPILABİLECEK

Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasak.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2024 || YSK takvimi ile seçim yasakları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içindeki seçim propagandası ve gezileri, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2024 || YSK takvimi ile seçim yasakları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor?

31 MART'TA SANDIK BAŞINA GİDİLECEK

Döküm ve dağıtımına 29 Şubat Perşembe günü başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart Pazar günü tamamlanacak. Seçmenler bilgi kağıtlarını yanlarında getirmek zorunda olmayacak.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

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