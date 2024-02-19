SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr (e-devlet) | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
22:54
31 Mart 2024 Yerel seçimleri için geri sayım başlarken hazırlıklar tamamlanıyor. YSK tarafından seçmen kağıtları dağıtılmaya başlanıyor. 4-17 Ocak 2024 tarihlerinde askıya çıkarılan seçmen kağıtlarında isimlerini kontrol etmek isteyen ve adres değişikliği yapmak isteyenler "seçmen kağıdı sorgulama ekranı" araştırmalarına başladılar. YSK seçmen kaydı ysk.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır? İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı ysk.gov.tr