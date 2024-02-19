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Haberler Fotohaber SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr (e-devlet) | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 22:54

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr (e-devlet) | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

31 Mart 2024 Yerel seçimleri için geri sayım başlarken hazırlıklar tamamlanıyor. YSK tarafından seçmen kağıtları dağıtılmaya başlanıyor. 4-17 Ocak 2024 tarihlerinde askıya çıkarılan seçmen kağıtlarında isimlerini kontrol etmek isteyen ve adres değişikliği yapmak isteyenler "seçmen kağıdı sorgulama ekranı" araştırmalarına başladılar. YSK seçmen kaydı ysk.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır? İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı ysk.gov.tr

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr e-devlet | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

YSK seçmen kaydı sorgulama e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği yerel seçimler için Türkiye 31 Mart tarihinde sandık başına gidiyor. Vatandaşlık görevini gerçekleştirecek seçmenler seçmen kayıtlarını sorgulamaya başladı. Peki seçmen kağıtları nereden sorgulanır, ne zaman dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr e-devlet | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi için hazırlıklar devam ediyor. Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

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SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr e-devlet | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK'nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr e-devlet | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr e-devlet | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacaklar, yanında seçmen kağıdı olmadan oy verme işlemine dahil olabilecek. Oy kullanabilmek için T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge seçmenin yanında olması gerekir.

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