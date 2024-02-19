SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI ysk.gov.tr (e-devlet) | Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak, adres değişikliği nasıl yapılır?

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi için hazırlıklar devam ediyor. Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.