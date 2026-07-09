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Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:02

SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarında temmuz dönemiyle birlikte uygulanacak yeni ödeme düzenlemesini açıkladı. Aylık ödemeler kapsamında yapılan artış, sosyal yardım programlarındaki diğer kalemlerle birlikte duyuruldu. Peki, SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının duyurusu…

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SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme, sosyal yardım programlarına da yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED aylık ödemeleri dahil olmak üzere birçok destek kaleminde artışa gidildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla, çocukların aile ortamında desteklenmesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinde yeni dönem ödeme tutarları da netleşmiş oldu.

SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

SED AYLIK ÖDEMELER NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 9 bin 723 TL'den 11 bin 38 TL'ye yükseltildi. Yeni tutar, temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında belirlendi.

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SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Sosyal yardım programlarındaki artış kapsamında Evde Bakım Yardımı da yeniden belirlendi. Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan Evde Bakım Yardımı, temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 TL'den 15 bin 755 TL'ye çıkarıldı. Bakan Göktaş, bu yıl evde bakım yardımı kapsamında 48,6 milyar lira destek sağlandığını aktardı.

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SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINDA YENİ TUTARLAR NE OLDU?

Yeni düzenlemeyle yaşlı aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 257 TL'ye yükseldi. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 5 bin 103 TL'den 5 bin 793 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı ise 7 bin 655TL'den 8 bin 689 TL'ye çıkarıldı. 18 yaş altı engelli yakını aylığı da 5 bin 103 TL'den 5 bin 793 TL'ye yükseltildi.

SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

KORUYUCU AİLELERE YAPILAN ÖDEMELER NE KADAR OLDU?

Sosyal yardım programlarındaki artış kapsamında, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 TL'den 17 bin 632 TL'ye artırıldığını duyuruldu.

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