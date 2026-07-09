SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINDA YENİ TUTARLAR NE OLDU?

Yeni düzenlemeyle yaşlı aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 257 TL'ye yükseldi. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 5 bin 103 TL'den 5 bin 793 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı ise 7 bin 655TL'den 8 bin 689 TL'ye çıkarıldı. 18 yaş altı engelli yakını aylığı da 5 bin 103 TL'den 5 bin 793 TL'ye yükseltildi.