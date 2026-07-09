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SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:02
SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası destek tutarı değişti!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarında temmuz dönemiyle birlikte uygulanacak yeni ödeme düzenlemesini açıkladı. Aylık ödemeler kapsamında yapılan artış, sosyal yardım programlarındaki diğer kalemlerle birlikte duyuruldu. Peki, SED aylık ödemeleri ne kadar oldu? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının duyurusu…