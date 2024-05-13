Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:52
SED ÖDEME SORGULAMA 2024 MAYIS || SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Mayıs ayı SED ödemeleri gündemde. Çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım ödeneğidir. Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması sonucunda yapılan yardımdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım için Mayıs ayı ödeme sorgulamaları başladı. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında?