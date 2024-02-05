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Haberler Fotohaber Selahaddin Eyyubi'de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:52

Selahaddin Eyyubi'de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

TRT 1 ekranlarında her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 11. bölüme Süreyya Hatun damga vuruyor. Selahaddin'e doğru giden Süreyya'nın okla vurulduğu sahne fragmanda izleyenler ile paylaşıldı. Hemen ardından Selahaddin Eyyubi'de Süreyya ölecek mi, öldü mü soruları gündeme gelmiş durumda. Konuyla ilgili yeni bölüme ve karakteri canlandıran oyuncuya dönüldü. Peki; Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? İşte, detaylar...

Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

Selahaddin Eyyubi Süreyye ölecek mi, tarihte nasıl öldü gibi sorular gündemde. Tarihi yapım takip edilirken fragmanda yayımlanan şok sahne izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Oyuncu Dilin Döğer tarafından canlandıran Süreyya Hatun'un akıbeti araştırılıyor. Dizi yeni bölümüyle 5 Şubat akşamı ekranlarda olacak. Peki, Selahaddin Eyyubi'nin Süreyya'sı Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu?

Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

SELAHADDİN EYYUBİ'DE ŞOK SAHNE: SÜREYYA HATUN VURULDU!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm ile ekranlara geliyor. Fragmanda görüldüğü üzere Süreyya Hatun Selahaddin'e doğru koşarken okla vuruluyor.

Dizi takipçileri ekran başında.

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Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

SELAHADDİN EYYUBİ SÜREYYA ÖLECEK Mİ, ÖLDÜ MÜ?

Okla vurulan Süreyya Hatun'un akıbeti henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili dizinin yeni bölümü takip ediliyor.

Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

DİLİN DÖĞER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Süreyya Hatun'u canlandıran Dilin Döğer'in diziden ayrılacağı yönünde bir paylaşımı ve açıklaması bulunmuyor.

Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

22 Şubat 1995 Diyarbakır doğumlu Dilin Döğer, ilköğretimi Mersin'de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.

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