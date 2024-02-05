Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

Selahaddin Eyyubi Süreyye ölecek mi, tarihte nasıl öldü gibi sorular gündemde. Tarihi yapım takip edilirken fragmanda yayımlanan şok sahne izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Oyuncu Dilin Döğer tarafından canlandıran Süreyya Hatun'un akıbeti araştırılıyor. Dizi yeni bölümüyle 5 Şubat akşamı ekranlarda olacak. Peki, Selahaddin Eyyubi'nin Süreyya'sı Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu?