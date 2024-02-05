Selahaddin Eyyubi’de Süreyya ölecek mi, Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu? Yeni bölümde Süreyya Hatun şoku!

Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:52
TRT 1 ekranlarında her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 11. bölüme Süreyya Hatun damga vuruyor. Selahaddin'e doğru giden Süreyya'nın okla vurulduğu sahne fragmanda izleyenler ile paylaşıldı. Hemen ardından Selahaddin Eyyubi'de Süreyya ölecek mi, öldü mü soruları gündeme gelmiş durumda. Konuyla ilgili yeni bölüme ve karakteri canlandıran oyuncuya dönüldü. Peki; Dilin Döğer diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? İşte, detaylar...