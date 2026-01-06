SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel katalog 8 Ocak 2026:A101’de bu hafta neler indirimde?

Yeni haftaya indirimli ürünlerle girmeye hazırlanan A101, 8 Ocak 2026 Perşembe günü geçerli olacak aktüel kataloğunun detaylarını paylaştı. Elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, ev tekstilinden beyaz eşyaya kadar birçok ürün grubunda sunulan kampanyalar, alışverişseverlerin bütçesini korumayı hedefliyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler neler?