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Haberler Fotohaber FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:03

FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

BİM 11-14 Mart aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta farklı kategorilerde birçok cazip fırsat müşterileri bekliyor. Katalogda Çapa biçme makinesi, saklama kapları, tavalar, çarşaf, alez, yastık kılıfı, elektrikli süpürge, ısıtıcı, termos, mop, pazar arabası, çöp kovası ve ayakkabılık pek çok üründe indirimler bulunuyor. Gıda ürünlerinde de indirimler gözlerden kaçmıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, 11-14 Mart BİM aktüel kataloğu fırsatları ve fiyat listesi!

FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

BİM, 11-14 Mart tarihleri arasında mutfak, ev düzeni ve tadilat malzemelerinde büyük indirimler sunuyor. Bu hafta, evinizi yenilemek ve mutfak ve ev düzenine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mükemmel fırsatlar satışa çıkmayı bekliyor. İşte, 11-14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

BİM 11 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL

Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

Krema 200 ml 32,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL

Tereyağı 1000 g 319 TL

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FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

Dubai Çikolatası 122 g 89 TL

Kurabiye 21 TL

Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL

Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL

FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

BİM 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Verandalı 8500 Flat Tıny House 610.000 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

Elektrikli Güveç 1.490 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL

Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL

TV Ünitesi 2.790 TL

FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Çapa Makinesi 19.990 TL