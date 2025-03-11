Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
14:03
FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...
BİM 11-14 Mart aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta farklı kategorilerde birçok cazip fırsat müşterileri bekliyor. Katalogda Çapa biçme makinesi, saklama kapları, tavalar, çarşaf, alez, yastık kılıfı, elektrikli süpürge, ısıtıcı, termos, mop, pazar arabası, çöp kovası ve ayakkabılık pek çok üründe indirimler bulunuyor. Gıda ürünlerinde de indirimler gözlerden kaçmıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, 11-14 Mart BİM aktüel kataloğu fırsatları ve fiyat listesi!