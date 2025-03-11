FIRSAT BROŞÜRÜ! BİM aktüel 11-14 Mart indirimleri: Çapa makinesi, saklama kapları, tava, termos, elektrikli süpürge...

BİM, 11-14 Mart tarihleri arasında mutfak, ev düzeni ve tadilat malzemelerinde büyük indirimler sunuyor. Bu hafta, evinizi yenilemek ve mutfak ve ev düzenine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mükemmel fırsatlar satışa çıkmayı bekliyor. İşte, 11-14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.