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Haberler Fotohaber Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:34

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenci yurtları bu yıl da gençlere 'bedava tatil' için kapılarını açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç gezginlere müjdeli haberi verdi. Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023 yılı için belli oldu. Yaz boyunca uygulanan projeye başvuru yapabilmek için belirli bir yaş aralığı bulunuyor. Peki, Seyahatsever projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, proje hakkında merak edilen tüm detaylar…

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

Seyahatsever projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan proje ile ilgili flaş açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son dakika açıklaması ile Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırı belli oldu. Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak. Peki, Seyahatsever projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte başvuru ekranı ve proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

2023 SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 203 yılı için blli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Projenin geçen yıl gençler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

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Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

SEYAHATSEVER PROJESİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Bu proje gençler arasında önemli talep gördü. Biz de projeyi sürdürme kararı aldık. Bu yıl yine her ilde bir erkek bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkan sağlayacak. Biz bu ortamı hazırlamış oluyoruz. İstanbul'daki bu yurdumuz (Cevizlibağ) bayan misafirlerimizin kalacağı yurdumuz olacak. Yurtlarımızdan faydalanmak isteyenler öncelikle www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet adresinde ve bakanlığımızın 4440472 Alo GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırıyorlar."

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

Bakan Bak, gençlere konakladıkları illerde müze kartı da vereceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimiz başvurdukları sürede istedikleri gibi yurtlarda kalacak. Gençlerimiz şehirleri görsün, daha iyi tanısın, bütçelerine katkı olsun istedik. Gençlerimize müze kartı da vereceğiz. Oradaki önemli yerleri ziyaret etmiş olacaklar. Gençlerimizin ülkemizin bütün değerlerini, kültürünü görmesini arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi yurtlar kurumumuzun 800'ün üzerinde yurduyla gençlerimize hizmet veriyoruz. Seyahatsever projesini 10 Temmuz'da başlatıyoruz. 27 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ülkemizin güzel yerlerini dolaşmalarını arzu ediyoruz. Gençler en büyük kaynağımız. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir edeceğiz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz."

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.

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