Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023: Genç gezginler dikkat! Seyahatsever Projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç?

Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenci yurtları bu yıl da gençlere 'bedava tatil' için kapılarını açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç gezginlere müjdeli haberi verdi. Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri 2023 yılı için belli oldu. Yaz boyunca uygulanan projeye başvuru yapabilmek için belirli bir yaş aralığı bulunuyor. Peki, Seyahatsever projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş sınırı kaç, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, proje hakkında merak edilen tüm detaylar…