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Haberler Fotohaber Sibel Alaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Sibel Alaş biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:30

Sibel Alaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Sibel Alaş biyografisi

Sibel Alaş kimdir sorusu bu akşam ekranlara gelen yılbaşı programları ile gündemdeki yerini aldı. Adam isimli şarkısı ile 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sibel Alaş'ın şarkıları, hayatı ve biyografisi en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Eski müzik videoları ile zaman zaman gündem olan ünlü isim yeniden ekranlarda. Peki, Sibel Alaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sibel Alaş kimdir? Şarkıları ve biyografisi ile gündemde! Sibel Alaş kaç yaşında, aslen nereli?

Sibel Alaş hayatı, yaşı ve şarkıları ile gündemdeki yerini aldı. Kariyerine birçok albüm sığdıran ünlü isim Adam isimli şarkısıyla bugün hala dinleyicileri ile buluşuyor. Sibel Alaş kimdir sorusu yılbalı programı ardından araştırılıyor. Ünlü ismin şu anda ne yaptığının yanı sıra gençliği de merak konusu. Peki, Sibel Alaş kaç yaşında, aslen nereli? İşte, biyografisi…

Sibel Alaş kimdir? Şarkıları ve biyografisi ile gündemde! Sibel Alaş kaç yaşında, aslen nereli?

SİBEL ALAŞ KİMDİR?

13 Şubat 1975, İstanbul doğumlu Sibel Alaş, İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümündeki ikinci yılında Yonca Evcimik'in vokalistliğini yapmaya başladı.

Alaş, gelen teklif üzerine 1995 yılında ilk albümünü çıkardı.

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Sibel Alaş kimdir? Şarkıları ve biyografisi ile gündemde! Sibel Alaş kaç yaşında, aslen nereli?

"En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Ödülü"nü alan Alaş, 2008'de Kırık Kalpler Oteli adlı kitabı çeviren Alaş daha sonra George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serisinin ilk kitabı olan Game of Thrones Taht Oyunları'nı çevirmiştir.

1996 yılında müzik yapımcısı Zeki Aköz ile evlenmiştir. Alaş'ın 1998 yılında henüz iki yaşındayken alıp koruyucu anneliğini üstelendiği Tuğçe adında bir kızı vardır.

Sibel Alaş kimdir? Şarkıları ve biyografisi ile gündemde! Sibel Alaş kaç yaşında, aslen nereli?

SİBEL ALAŞ ALBÜMLERİ

Adam
Fem
Çocuk
Carpe Diem
Sibel Alaş, Koleksiyon serisi
Carpe Diem
Herkes Gibisin Tekli - 2014

Sibel Alaş kimdir? Şarkıları ve biyografisi ile gündemde! Sibel Alaş kaç yaşında, aslen nereli?
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