Sibel Alaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Sibel Alaş biyografisi

"En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Ödülü"nü alan Alaş, 2008'de Kırık Kalpler Oteli adlı kitabı çeviren Alaş daha sonra George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serisinin ilk kitabı olan Game of Thrones Taht Oyunları'nı çevirmiştir.

1996 yılında müzik yapımcısı Zeki Aköz ile evlenmiştir. Alaş'ın 1998 yılında henüz iki yaşındayken alıp koruyucu anneliğini üstelendiği Tuğçe adında bir kızı vardır.