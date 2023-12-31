Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:30
Sibel Alaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Sibel Alaş biyografisi
Sibel Alaş kimdir sorusu bu akşam ekranlara gelen yılbaşı programları ile gündemdeki yerini aldı. Adam isimli şarkısı ile 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sibel Alaş'ın şarkıları, hayatı ve biyografisi en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Eski müzik videoları ile zaman zaman gündem olan ünlü isim yeniden ekranlarda. Peki, Sibel Alaş kimdir, kaç yaşında, nereli?