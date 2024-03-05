Giriş Tarihi: 05.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
13:51
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, pek çok ilimizde de kar yağışı görülecek. Öte yandan Türkiye'de sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporu ve 5 günlük harita;