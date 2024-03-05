Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor." Dedi.