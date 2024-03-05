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Haberler Fotohaber Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi
Giriş Tarihi: 05.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 13:51

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, pek çok ilimizde de kar yağışı görülecek. Öte yandan Türkiye'de sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporu ve 5 günlük harita;

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

MGM tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşüş yaşayacak. Yarından itibaren sağanak yağışların tüm yurtta etkisini göstermesi beklenirken, pek çok ilimizde de kar yağışı görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporda, yurt genelinde yağışların etkili olacağı belirtti. Öte yandan, AA'nı haberine göre, Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz ise, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi.

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Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor." Dedi.

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi

İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük rapor;

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