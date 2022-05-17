Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:24

Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Sıffin Savaşı İslam tarihinde önemli bir yere sahip savaşlardan birisidir. İnsanların toplum olarak yaşama biçimine geçmesi ve devletler kurma çağına geçtiğinden beri devletler arasında savaşlar meydana gelmiştir. Bu savaşların sebepleri çoğunlukla siyasi, dini, askeri ve coğrafi nedenler olmuştur. İslam tarihine baktığımız vakit o dönemlerde de birçok muhaberenin yaşandığını görmekteyiz. Bahsi geçen savaşlardan birisi de Sıffin Savaşı'dır. Peki, Sıffin Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Sıffin Savaşı'nı kim kazandı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.