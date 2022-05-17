Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:24

Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Sıffin Savaşı İslam tarihinde önemli bir yere sahip savaşlardan birisidir. İnsanların toplum olarak yaşama biçimine geçmesi ve devletler kurma çağına geçtiğinden beri devletler arasında savaşlar meydana gelmiştir. Bu savaşların sebepleri çoğunlukla siyasi, dini, askeri ve coğrafi nedenler olmuştur. İslam tarihine baktığımız vakit o dönemlerde de birçok muhaberenin yaşandığını görmekteyiz. Bahsi geçen savaşlardan birisi de Sıffin Savaşı'dır. Peki, Sıffin Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Sıffin Savaşı'nı kim kazandı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Sıffin günümüzde Suriye'nin Fırat Nehri boyunda Rakka ilinin doğusunda kalan bir bölgedir. İslam tarihinde yaşanmış birçok savaş vardır, bu savaşların çoğu Müslümanlar ve İslamiyet'e düşmanlık besleyen toplumlar tarafından yaşanmıştır, Sıffin Savaşı ise İslamiyet'i kabul etmiş iki toplum arasında yaşanmış bir savaştır ve sonuçları iki taraf için ağır olmuştur. Sıffin Savaşı tarihi, önemi ve tarafları hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

İslamiyet'in gelmesi ile Müslüman toplumlar ve İslamiyet'i kabul etmek istemeyen, Müslümanlara baskı yapan toplumlar arasında yaşanan savaşların yanı sıra İslamiyet'i kabul etmiş ama anlaşmazlık yaşayanlar arasında da savaşlar meydana gelmiştir. Hz. Ali'nin halife olmasını kabul etmeyen Muaviye taraflarının fitneleri ile 657 yılında Hz. Ali ve Muaviye arasında Sıffin Savaşı çıkmıştır. Mayıs ayında hazırlığı başlayan savaş Temmuz ayında iki tarafın çarpışması ile başlamış, kanlı bir savaş olmuş ve ağır kayıplar yaşanmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Savaş esnasında Muaviye tarafları mızrakların ucuna Kur'an'ı Kerim yaprakları takmış ve hileye başvurmuştur. Hz. Ali ve birlikleri Kur'an'ı Kerim yapraklarıyla çarpışmak istememiş, bunun Kur'an'a karşı gelmek olduğunu düşünmüş ve geri çekilmiştir. Bu savaşın gerçekleştiği sırada ilk kez hakemlik olayı gerçekleşmiştir lakin Muaviyeciler hakemi yanlış yönlendirerek Hz. Ali'nin halifelikten indirmişlerdir. Bu kanlı savaşın sonunda dört halifelik son bulmuş ve Hz. Ali şehit edilmiştir.

Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Sıffin Savaşı'nın Önemi

Sıffin Savaşı İslâm tarihinde oldukça önemli ve dönem noktası sayılabilecek bir konuma sahiptir. Bunun en önemli sebepleri arasında bu savaşın neticesinde dört halifeliğin son bulması, dört halifeden birinin şehit edilmesi ve Müslümanlar arasında fitne çıkmasının ne denli büyük olaylar yaşanmasına neden olduğunun anlaşılmasıdır.

Sıffin Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Sıffin Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Sıffin Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Son halife Hz. Ali ve Muaviye tarafları arasında geçen Sıffin Savaşı'nın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Hz. Osman'ın vefatı sonrası halifeliğin Hz. Ali'ye geçmesi ve Muaviye taraftarlarının bunu kabul etmemesi.
  • Muaviye taraflarının Muaviye'yi halife ilan etmek için fitneler çıkarması.
SON DAKİKA