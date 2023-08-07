SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM - 7 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, bazı sigara markalarına 10 TL zam geleceği ifade edildi. Geçtiğimiz ay da markalar ürünlerine zam yaptığını duyurmuş ve yeni fiyat listelerini paylaşmıştı. Hal böyleyken tütün ürünü kullanıcıları sigara fiyatları zammı konusunda araştırmalarına başladı ve "Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Son zamla en ucuz sigaranın fiyatı ise 41 TL olarak biliniyor. İşte Sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı ile güncel sigara fiyatları.