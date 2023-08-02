Sigara zammı son dakika 2 Ağustos güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorları üzerinden marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Haziran ve Temmuz aylarında sigaraya peş peşe zam gelmişti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, şimdi ise bir sigara grubundaki tütüne 10 TL zam geldi. Bu gelişme sonrası kullandıkları sigara fiyatında değişiklik olup olmadığını merak edenler, yeni ve güncel rakamları sorgulamaya başladı. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Ağustos 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…