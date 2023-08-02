Sigara zammı son dakika 2 Ağustos güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: TÜTÜNE ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zamlı fiyat, 2 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sigara fiyatlarında ise herhangi bir fiyat artışı yapılmadı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.

"Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" | Video