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Haberler Fotohaber Sigara zammı son dakika 2 Ağustos güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:14

Sigara zammı son dakika 2 Ağustos güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorları üzerinden marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Haziran ve Temmuz aylarında sigaraya peş peşe zam gelmişti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, şimdi ise bir sigara grubundaki tütüne 10 TL zam geldi. Bu gelişme sonrası kullandıkları sigara fiyatında değişiklik olup olmadığını merak edenler, yeni ve güncel rakamları sorgulamaya başladı. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Ağustos 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 2 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel sigara fiyatları listesi ile marka marka rakamlar merak ediliyor. Tütün ürünü kullanan kişiler sigara zammı son dakika haberleri ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere sigaraya zam son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmış ve en ucuz fiyat 41 TL olmuştu. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre sigara grubunda tütüne geldi. 10 TL'lik zam sonrası yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Ağustos 2023 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 2 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: TÜTÜNE ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zamlı fiyat, 2 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sigara fiyatlarında ise herhangi bir fiyat artışı yapılmadı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.

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Sigara zammı son dakika 2 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.

Sigara zammı son dakika 2 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigara zammı son dakika 2 Ağustos 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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