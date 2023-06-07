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Haberler Fotohaber Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 06:26

Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri tütün ürünü kullanan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan sigara zammı sonrası güncellenen fiyat listesi haziran ayında tekrar değişti. Sosyal medyada paylaşılan haberlere göre, bazı sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Hal böyleyken en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları marka marka araştırılmaya başlandı. Yıl içerisinde belli dönemlerde fiyat artışı yaşandığı bilinirken son zam gündemdeki yerini aldı. Peki, yeni ve güncel sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Haziran 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi...

Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırılıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zam sonrası tütün ürünü kullanıcılarına kötü haber geldi. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, sigaraya 5 TL zam geldi. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak eden kişiler yeni ve güncel rakamları araştırmaya koyuldu. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 7 Haziran 2023 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 TL zam geldi.

Ardından iki sigara grubu da ürünlerine zam yaptı. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar markalara göre 36,5 TL ile 45 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 36,5 ile 45 TL bandında satışa sunuluyor.

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Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

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