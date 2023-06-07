Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 TL zam geldi.

Ardından iki sigara grubu da ürünlerine zam yaptı. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.