Sigara zammı son dakika 7 Haziran 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri tütün ürünü kullanan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan sigara zammı sonrası güncellenen fiyat listesi haziran ayında tekrar değişti. Sosyal medyada paylaşılan haberlere göre, bazı sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Hal böyleyken en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları marka marka araştırılmaya başlandı. Yıl içerisinde belli dönemlerde fiyat artışı yaşandığı bilinirken son zam gündemdeki yerini aldı. Peki, yeni ve güncel sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Haziran 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi...