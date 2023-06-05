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Haberler Fotohaber Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:47

Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Sosyal medyada sigaraya 5 TL zam geldiği belirtildi. Bu iddiaların ardından tütün ürünü kullanıcıları en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Yıl içerisinde belli dönemlerde yaşanan sigara zammı sonrası fiyat listesi marka marka güncelleniyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 5 Haziran 2023 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...

Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları güncel rakamları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tütün ürünü kullanan kişiler sigara zammı haberlerini yakın takibe almış durumda. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre sigaraya zam geldi. Gelen 5 TL'lik zammın ardından yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, 5 Haziran 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…

Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.

Son zamla birlikte fiyat listesi güncellendi.

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Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.

Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.

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