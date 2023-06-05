Sigaraya zam geldi! 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Sosyal medyada sigaraya 5 TL zam geldiği belirtildi. Bu iddiaların ardından tütün ürünü kullanıcıları en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Yıl içerisinde belli dönemlerde yaşanan sigara zammı sonrası fiyat listesi marka marka güncelleniyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 5 Haziran 2023 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...