Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:12
Sina Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sina Şen hayatı ve kariyeri hakkında!
Sina Şen hayatı ve siyasi yaşamı ile gündemde yerini aldı. Siyasi hayatına 2009 yılında Adalar İlçesi AK PARTİ'de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat yapılanması içinde çalışmaya başlamıştır ve 2013'den günümüze siyasi hayatında yenilikler devam etmektedir. İşte, Sina Şen'in siyasi hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…