Sina Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sina Şen hayatı ve kariyeri hakkında!

SİNA ŞEN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Siyasi hayatına 2009 yılında Adalar İlçesi AK PARTİ'de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat yapılanması içinde çalışmaya başlamıştır.

2012 yılında yapılan ilçe kongresi ile Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alan ŞEN; sırası ile İlçe Sekretarya Birim Başkanı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak görev yapmıştır.

2014 yılında yapılan Yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimleri de dahil olmak üzere Adalar AK Parti SKM başkanı olarak görev yapmıştır.