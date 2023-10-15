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Haberler Fotohaber Son Dakika Resmi Gazete’de yayımlandı: 2023 Sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden sınıfta kalınır mı? Türkçe ders notu 70 olmayan öğrenci...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:50

Son Dakika Resmi Gazete’de yayımlandı: 2023 Sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden sınıfta kalınır mı? Türkçe ders notu 70 olmayan öğrenci...

Son dakika sınıf geçme notu değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre başta sınıf geçme notu olmak üzere birtakım köklü değişikliklere gidildi. Alınan karar sonrası ''Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin baraj dersi olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Türkçe ortalaması 70 altında olan sınıfta mı kalacak? İşte, son dakika MEB kararı ile sınıf geçme puanı

Sınıf geçme notu için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı || MEB 2023 Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?

Sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe ve Edebiyat derslerinden sınıfta kalınır mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıf geçme ile ilgili aldığı karara ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası öğrenci, öğretmen ve veliler, arama motorları üzerinden ''Sınıf geçme puanı kaç oldu, baraj dersi hangisi, Türkçe ortalaması 70 altında olan sınıfta mı kalacak, üst sınıfa geçemeyecek mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde temel eğitim yönetmeliği detaylarını açıklamıştı. İşte, konuya ilişkin MEB düzenlemesi-Resmi Gazete kararı...

Sınıf geçme notu için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı || MEB 2023 Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?

SON DAKİKA: MEB KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre MEB, yeni eğitim öğretim döneminden itibaren köklü değişikliklere gidiyor. Yapılan değişikliklerden biri de sınıf geçme notu ile ilgili oldu.

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Sınıf geçme notu için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı || MEB 2023 Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?

2023 SINIF GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Sınıf geçme notu için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı || MEB 2023 Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?

TENEFFÜSLER KAÇ DAKİKA OLACAK?

10-15 dakika arasında değişen teneffüs süreleri, öğrencilerin beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması adına uzatıldı. Teneffüslerden birinin en az 20 dakika olacağı açıklandı.

Sınıf geçme notu için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı || MEB 2023 Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?

YUSUF TEKİN DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğine dair detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut durumda bir öğrenci, birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalamayı tutturduğunda diğer dersleri 50 altında bile olsa geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık, belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor.

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