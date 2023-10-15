Son Dakika Resmi Gazete’de yayımlandı: 2023 Sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden sınıfta kalınır mı? Türkçe ders notu 70 olmayan öğrenci...

YUSUF TEKİN DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğine dair detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut durumda bir öğrenci, birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalamayı tutturduğunda diğer dersleri 50 altında bile olsa geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık, belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor.