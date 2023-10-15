Son Dakika Resmi Gazete’de yayımlandı: 2023 Sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden sınıfta kalınır mı? Türkçe ders notu 70 olmayan öğrenci...

Son dakika sınıf geçme notu değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre başta sınıf geçme notu olmak üzere birtakım köklü değişikliklere gidildi. Alınan karar sonrası ''Lise ve ortaokulda sınıf geçme notu kaç oldu, baraj dersi var mı, Türkçe dersinden kalınır mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin baraj dersi olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Türkçe ortalaması 70 altında olan sınıfta mı kalacak? İşte, son dakika MEB kararı ile sınıf geçme puanı…