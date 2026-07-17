Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026: Sınıf Öğretmenliği için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
70
|50
52
52
72
|394,63991
389,51641
397,50034
394,72967
|36.300
47.444
49.069
67.088
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Gazi Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
50
90
80
|60
52
93
82
|387,83942
385,78756
395,56304
395,21195
|45.900
52.818
52.275
66.184
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|25
31
62
62
|387,05378
378,48817
385,68066
385,64321
|47.000
64.201
70.207
85.197
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
9
—
—
|15
10
—
—
|386,75007
381,53590
—
—
|47.500
59.285
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|50
52
62
62
|385,90118
379,38801
393,14017
390,42278
|48.700
62.668
56.415
75.473
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|40
52
62
62
|384,06732
377,02280
393,45109
390,70140
|51.300
66.637
55.869
74.895
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|50
52
62
62
|381,50311
376,47212
391,09224
387,91552
|55.300
67.604
60.078
80.589
|TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
7
|4
6
6
7
|380,76524
375,24475
388,29515
382,00799
|56.500
69.862
65.105
92.934
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
70
70
|45
52
72
72
|380,70907
376,11731
388,29557
387,75541
|56.600
68.248
65.104
80.923
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
35
50
50
|30
36
52
52
|380,2652
374,40295
385,74311
383,49194
|57.400
71.349
70.072
89.778
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
9
9
7
|379,48973
373,47272
384,60632
382,22643
|58.700
72.992
72.314
92.449
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Buca Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|30
31
62
62
|378,01838
372,45865
385,62030
383,62513
|61.400
74.825
70.326
89.499
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
60
|45
52
62
62
|377,97674
373,02202
386,46919
383,84126
|61.500
73.788
68.669
89.019
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|376,7448
371,59522
385,17405
382,86815
|63.800
76.410
71.204
91.106
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|40
47
41
41
|374,03912
368,03065
382,98917
378,61545
|68.800
83.381
75.581
100.491
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
65
65
52
|373,92955
371,50735
388,64013
386,54774
|69.000
76.572
64.454
83.385
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|373,15073
369,27953
383,94309
380,87342
|70.500
80.949
73.645
95.445
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|35
41
52
52
|372,23292
367,09359
381,84878
381,17334
|72.300
85.310
77.955
94.783
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
45
40
40
|35
58
51
41
|371,69284
366,58318
384,67004
381,77072
|73.400
86.351
72.167
93.461
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
31
31
31
|371,51552
367,73569
377,15296
374,53490
|73.800
84.013
88.201
109.819
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
55
|50
52
62
57
|371,28203
368,16454
378,99604
380,60825
|74.300
83.108
84.143
96.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
65
65
52
|370,85152
365,08534
380,83363
379,68152
|75.200
89.439
80.105
98.064
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
60
|45
52
62
62
|370,57674
367,08363
383,70679
381,65531
|75.700
85.334
74.118
93.710
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|369,99537
366,53392
379,48376
378,48141
|76.900
86.468
83.064
100.793
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
7
6
7
|5
8
7
7
|369,65906
366,13438
376,77616
378,09519
|77.600
87.232
89.017
101.652
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|368,9997
365,09021
377,71330
377,53081
|79.000
89.431
86.973
102.951
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|367,95206
363,87014
376,30641
376,16047
|81.100
92.051
90.127
106.000
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
60
|45
52
62
62
|367,27601
363,43720
376,73062
376,22895
|82.500
93.016
89.134
105.844
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|50
52
62
62
|367,05415
359,24974
375,28277
373,27700
|83.000
102.663
92.350
112.794
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
5
|7
8
10
5
|366,32576
364,34328
374,74458
379,31378
|84.600
91.044
93.591
98.885
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|7
8
8
8
|366,30149
362,87088
374,67184
373,07140
|84.600
94.285
93.751
113.296
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Necatibey Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|35
41
52
52
|365,69894
361,31011
374,98206
374,21569
|86.000
97.852
93.015
110.541
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
45
40
|45
52
47
41
|365,44814
361,05985
375,39776
373,73915
|86.500
98.413
92.101
111.682
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
45
45
|30
51
58
47
|365,30075
359,00751
372,23910
372,02715
|86.800
103.227
99.342
115.737
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|365,17613
362,62118
375,50041
373,85820
|87.100
94.826
91.848
111.403
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|364,47598
360,84920
374,32551
373,00037
|88.700
98.928
94.527
113.463
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
50
50
|25
31
52
52
|364,42794
358,26999
368,17432
367,39413
|88.800
105.009
109.126
127.179
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
65
65
52
|363,57974
359,26389
374,12351
378,21402
|90.800
102.631
94.961
101.375
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|363,38951
358,97482
373,75734
371,85007
|91.200
103.305
95.823
116.149
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|363,29077
359,04693
372,54436
371,49428
|91.500
103.133
98.619
117.016
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
7
12
|8
9
8
12
|362,99994
361,90321
374,01422
370,56402
|92.100
96.491
95.220
119.323
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fatih Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|362,84885
357,33966
372,15612
368,80393
|92.500
107.189
99.536
123.614
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|50
65
77
52
|362,00873
356,14675
370,64139
370,66199
|94.400
110.063
103.113
119.095
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|30
39
65
52
|361,30174
354,47659
366,11010
373,03563
|96.000
114.326
114.344
113.375
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|40
47
41
41
|361,25377
356,57098
371,85588
370,96003
|96.100
109.030
100.239
118.324
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|361,18541
357,37764
370,39188
369,75394
|96.300
107.098
103.732
121.304
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|360,34738
356,79291
370,72073
369,40482
|98.300
108.505
102.914
122.158
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|35
41
52
52
|360,26536
355,79658
369,94534
369,30685
|98.500
110.974
104.791
122.360
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
65
52
|358,55314
353,95069
369,51065
368,78782
|102.700
115.640
105.871
123.659
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|30
31
52
52
|358,11727
352,30617
365,93970
363,93399
|103.800
120.042
114.752
136.226
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
50
|30
39
39
52
|358,06251
351,72433
366,62073
369,69837
|103.900
121.544
113.086
121.449
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|357,80087
354,14620
368,56520
366,78084
|104.600
115.181
108.096
128.744
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|357,64817
353,35425
367,82135
366,54512
|105.000
117.249
109.988
129.343
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|356,25772
351,92141
364,43053
365,26069
|108.400
121.036
118.717
132.770
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|356,06423
352,39396
368,35236
367,49384
|108.900
119.815
108.652
126.920
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|36
41
52
52
|356,01957
351,73023
364,17751
364,00851
|109.000
121.524
119.449
136.035
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|355,99463
349,83145
361,10040
359,53636
|109.100
126.650
127.827
148.186
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
52
52
52
|355,13519
351,40528
364,78924
364,44853
|111.200
122.372
117.766
134.903
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
25
30
50
|30
32
39
52
|355,03228
347,61200
360,42538
373,74252
|111.400
132.845
129.687
111.672
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Nizip Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
65
65
52
|354,53739
349,09072
361,75223
362,63835
|112.700
128.688
126.002
139.754
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Demirci)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|354,25664
351,84900
366,21718
365,35725
|113.400
121.228
114.086
132.536
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|353,90731
350,42105
364,06691
364,70482
|114.400
125.051
119.770
134.240
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
50
50
|40
47
52
52
|353,88021
350,52399
364,19295
362,92497
|114.500
124.798
119.408
138.958
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|353,76266
348,50094
360,71845
359,06368
|114.800
130.329
128.888
149.508
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|45
52
62
52
|353,64808
349,69990
363,95542
363,16135
|115.100
127.031
120.051
138.278
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|36
41
52
52
|352,64769
349,40500
362,73876
362,11719
|117.900
127.792
123.295
141.135
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|352,59594
348,53187
362,39937
361,36355
|118.000
130.243
124.195
143.122
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52
|352,41839
348,98363
361,29996
361,18201
|118.500
128.979
127.269
143.625
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|50
52
62
52
|352,3215
346,92307
361,08470
360,53375
|118.800
134.852
127.867
145.439
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
52
50
|45
52
54
52
|351,96141
347,13917
360,20520
360,02487
|119.800
134.199
130.263
146.874
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|45
52
52
52