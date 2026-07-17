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Haberler Fotohaber Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026: Sınıf Öğretmenliği için kaç puan ve sıralama gerekiyor?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 14:32

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026: Sınıf Öğretmenliği için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih döneminde eğitim fakültelerini hedefleyen adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 85 üniversitede 108 farklı programda yer alan bu bölüm için adaylar, "Sınıf Öğretmenliği kaç puanla kazanılır, kaç bin sıralama gerekir?" sorusunun yanıtını arıyor.

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Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026: Sınıf Öğretmenliği için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Sınıf Öğretmenliği bölümü, ilkokul öğretmeni olmayı hedefleyen eşit ağırlık öğrencilerinin tercih listelerinde öne çıkan lisans programları arasında bulunuyor. 2026 YKS tercih sürecinde adaylar; hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığı, başarı sıralamalarının kaç bin bandında oluştuğu ve kontenjanların nasıl şekillendiğini merak ediyor. İşte il il, üniversite üniversite Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026: Sınıf Öğretmenliği için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026: Sınıf Öğretmenliği için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
70		 50
52
52
72		 394,63991
389,51641
397,50034
394,72967		 36.300
47.444
49.069
67.088
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 60
50
90
80		 60
52
93
82		 387,83942
385,78756
395,56304
395,21195		 45.900
52.818
52.275
66.184
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 25
31
62
62		 387,05378
378,48817
385,68066
385,64321		 47.000
64.201
70.207
85.197
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 15
9

 15
10

 386,75007
381,53590

 47.500
59.285
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 50
52
62
62		 385,90118
379,38801
393,14017
390,42278		 48.700
62.668
56.415
75.473
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 40
52
62
62		 384,06732
377,02280
393,45109
390,70140		 51.300
66.637
55.869
74.895
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 50
52
62
62		 381,50311
376,47212
391,09224
387,91552		 55.300
67.604
60.078
80.589
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
7		 4
6
6
7		 380,76524
375,24475
388,29515
382,00799		 56.500
69.862
65.105
92.934
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
70
70		 45
52
72
72		 380,70907
376,11731
388,29557
387,75541		 56.600
68.248
65.104
80.923
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
35
50
50		 30
36
52
52		 380,2652
374,40295
385,74311
383,49194		 57.400
71.349
70.072
89.778
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
9
9
7		 379,48973
373,47272
384,60632
382,22643		 58.700
72.992
72.314
92.449
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 30
31
62
62		 378,01838
372,45865
385,62030
383,62513		 61.400
74.825
70.326
89.499
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
60		 45
52
62
62		 377,97674
373,02202
386,46919
383,84126		 61.500
73.788
68.669
89.019
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 376,7448
371,59522
385,17405
382,86815		 63.800
76.410
71.204
91.106
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 40
47
41
41		 374,03912
368,03065
382,98917
378,61545		 68.800
83.381
75.581
100.491
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
65
65
52		 373,92955
371,50735
388,64013
386,54774		 69.000
76.572
64.454
83.385
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 373,15073
369,27953
383,94309
380,87342		 70.500
80.949
73.645
95.445
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 35
41
52
52		 372,23292
367,09359
381,84878
381,17334		 72.300
85.310
77.955
94.783
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 35
45
40
40		 35
58
51
41		 371,69284
366,58318
384,67004
381,77072		 73.400
86.351
72.167
93.461
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
31
31
31		 371,51552
367,73569
377,15296
374,53490		 73.800
84.013
88.201
109.819
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
55		 50
52
62
57		 371,28203
368,16454
378,99604
380,60825		 74.300
83.108
84.143
96.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gaziantep Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
65
65
52		 370,85152
365,08534
380,83363
379,68152		 75.200
89.439
80.105
98.064
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
60		 45
52
62
62		 370,57674
367,08363
383,70679
381,65531		 75.700
85.334
74.118
93.710
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 369,99537
366,53392
379,48376
378,48141		 76.900
86.468
83.064
100.793
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 5
7
6
7		 5
8
7
7		 369,65906
366,13438
376,77616
378,09519		 77.600
87.232
89.017
101.652
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 368,9997
365,09021
377,71330
377,53081		 79.000
89.431
86.973
102.951
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 367,95206
363,87014
376,30641
376,16047		 81.100
92.051
90.127
106.000
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
60		 45
52
62
62		 367,27601
363,43720
376,73062
376,22895		 82.500
93.016
89.134
105.844
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 50
52
62
62		 367,05415
359,24974
375,28277
373,27700		 83.000
102.663
92.350
112.794
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
5		 7
8
10
5		 366,32576
364,34328
374,74458
379,31378		 84.600
91.044
93.591
98.885
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 7
8
8
8		 366,30149
362,87088
374,67184
373,07140		 84.600
94.285
93.751
113.296
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Necatibey Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 35
41
52
52		 365,69894
361,31011
374,98206
374,21569		 86.000
97.852
93.015
110.541
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
45
40		 45
52
47
41		 365,44814
361,05985
375,39776
373,73915		 86.500
98.413
92.101
111.682
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
45
45		 30
51
58
47		 365,30075
359,00751
372,23910
372,02715		 86.800
103.227
99.342
115.737
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 365,17613
362,62118
375,50041
373,85820		 87.100
94.826
91.848
111.403
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 364,47598
360,84920
374,32551
373,00037		 88.700
98.928
94.527
113.463
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
50
50		 25
31
52
52		 364,42794
358,26999
368,17432
367,39413		 88.800
105.009
109.126
127.179
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
65
65
52		 363,57974
359,26389
374,12351
378,21402		 90.800
102.631
94.961
101.375
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 363,38951
358,97482
373,75734
371,85007		 91.200
103.305
95.823
116.149
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 363,29077
359,04693
372,54436
371,49428		 91.500
103.133
98.619
117.016
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 8
7
7
12		 8
9
8
12		 362,99994
361,90321
374,01422
370,56402		 92.100
96.491
95.220
119.323
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 362,84885
357,33966
372,15612
368,80393		 92.500
107.189
99.536
123.614
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 50
65
77
52		 362,00873
356,14675
370,64139
370,66199		 94.400
110.063
103.113
119.095
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 30
39
65
52		 361,30174
354,47659
366,11010
373,03563		 96.000
114.326
114.344
113.375
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 40
47
41
41		 361,25377
356,57098
371,85588
370,96003		 96.100
109.030
100.239
118.324
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 361,18541
357,37764
370,39188
369,75394		 96.300
107.098
103.732
121.304
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 360,34738
356,79291
370,72073
369,40482		 98.300
108.505
102.914
122.158
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 35
41
52
52		 360,26536
355,79658
369,94534
369,30685		 98.500
110.974
104.791
122.360
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
65
52		 358,55314
353,95069
369,51065
368,78782		 102.700
115.640
105.871
123.659
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 30
31
52
52		 358,11727
352,30617
365,93970
363,93399		 103.800
120.042
114.752
136.226
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
50		 30
39
39
52		 358,06251
351,72433
366,62073
369,69837		 103.900
121.544
113.086
121.449
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 357,80087
354,14620
368,56520
366,78084		 104.600
115.181
108.096
128.744
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 357,64817
353,35425
367,82135
366,54512		 105.000
117.249
109.988
129.343
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 356,25772
351,92141
364,43053
365,26069		 108.400
121.036
118.717
132.770
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 356,06423
352,39396
368,35236
367,49384		 108.900
119.815
108.652
126.920
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 36
41
52
52		 356,01957
351,73023
364,17751
364,00851		 109.000
121.524
119.449
136.035
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 355,99463
349,83145
361,10040
359,53636		 109.100
126.650
127.827
148.186
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
52
52
52		 355,13519
351,40528
364,78924
364,44853		 111.200
122.372
117.766
134.903
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 30
25
30
50		 30
32
39
52		 355,03228
347,61200
360,42538
373,74252		 111.400
132.845
129.687
111.672
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Nizip Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
65
65
52		 354,53739
349,09072
361,75223
362,63835		 112.700
128.688
126.002
139.754
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Demirci) Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 354,25664
351,84900
366,21718
365,35725		 113.400
121.228
114.086
132.536
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 353,90731
350,42105
364,06691
364,70482		 114.400
125.051
119.770
134.240
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
50
50		 40
47
52
52		 353,88021
350,52399
364,19295
362,92497		 114.500
124.798
119.408
138.958
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 353,76266
348,50094
360,71845
359,06368		 114.800
130.329
128.888
149.508
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 45
52
62
52		 353,64808
349,69990
363,95542
363,16135		 115.100
127.031
120.051
138.278
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 36
41
52
52		 352,64769
349,40500
362,73876
362,11719		 117.900
127.792
123.295
141.135
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 352,59594
348,53187
362,39937
361,36355		 118.000
130.243
124.195
143.122
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52		 352,41839
348,98363
361,29996
361,18201		 118.500
128.979
127.269
143.625
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 50
52
62
52		 352,3215
346,92307
361,08470
360,53375		 118.800
134.852
127.867
145.439
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
52
50		 45
52
54
52		 351,96141
347,13917
360,20520
360,02487		 119.800
134.199
130.263
146.874
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 45
52
52
52