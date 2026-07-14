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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı
Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:28
Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı
Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nde final etabına yükselme hedefiyle üçüncü hafta karşılaşmalarına çıkacak. Belgrad'da oynanacak etabın ilk mücadelesinde ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı…