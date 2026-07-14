Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Türkiye karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadele ayrıca S Sport üzerinden de takip edilebilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu, üçüncü hafta maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ile S Sport ekranlarında yayımlanacağını duyurdu.