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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:28

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nde final etabına yükselme hedefiyle üçüncü hafta karşılaşmalarına çıkacak. Belgrad'da oynanacak etabın ilk mücadelesinde ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı…

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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

A Millî Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk iki haftasının ardından organizasyondaki mücadelesine Sırbistan etabıyla devam edecek. Üçüncü haftada dört karşılaşmaya çıkacak Filenin Efeleri, sıralamadaki yerini koruyarak tarihinde ilk kez finallere katılmayı hedefliyor. Haftanın açılışı, ev sahibi Sırbistan karşısında yapılacak.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri ile Sırbistan arasındaki Voleybol Milletler Ligi karşılaşması, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrade Arena'da oynanacak.

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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Türkiye karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadele ayrıca S Sport üzerinden de takip edilebilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu, üçüncü hafta maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ile S Sport ekranlarında yayımlanacağını duyurdu.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

FİLENİN EFELERİ SIRBİSTAN ETABI KADROSU

A Millî Erkek Voleybol Takımı'nın üçüncü hafta kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

  • Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
  • Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
  • Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
  • Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin
  • Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri VNL 3. hafta maç programı

VNL ERKEKLER FİNALLERİ NE ZAMAN?

2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Ön eleme etabını final hattında tamamlayan takımlar şampiyonluk mücadelesine devam edecek.

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