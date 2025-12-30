Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.