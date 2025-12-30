Haberler
Fotohaber
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:53
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmeleri doğrultusunda Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuklar ve aralıklı kar yağışı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kent genelinde hava koşullarının seyrini yakından izleyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Sivas Valiliği'nden yapılabilecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta okullar tatil mi?