Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:53

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmeleri doğrultusunda Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuklar ve aralıklı kar yağışı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kent genelinde hava koşullarının seyrini yakından izleyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Sivas Valiliği'nden yapılabilecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta okullar tatil mi?

  • ABONE OL
Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kent genelinde hava şartları yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler Sivas Valiliği'nden yapılacak olası resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

Beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.

Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Sivas kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!