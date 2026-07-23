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Haberler Fotohaber ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:56

ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

22-28 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. Böylece vantilatör, termo piknik çantaları, tost makinesi, retro pikap hoparlör, otomatik karıştırıcı gibi ürünlerin yer aldığı afiş; alışveriş yapacak vatandaşların planlaması için öne çıktı. İşte avantajlı fiyatlarıyla ŞOK aktüel kataloğu;

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ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

Bu haftanın Şok aktüel fırsatları, alışverişseverlerin gündeminde yer aldı. Böylece teknolojik cihazlar, piknik eşyaları ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoriden ürünün yer aldığı katalogdaki fiyatlar dikkat çekti. ŞOK aktüel 22-28 Temmuz 2026 fırsatları sorgulaması ile tüm ürünler açıklandı.

ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Retro Pikap Hoparlör - 799 TL

Tost Makinesi - 499 TL

Ayaklı Vantilatör - 1.099 TL

Otomatik Karıştırıcı - 249 TL

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ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Bıçak Seti 3'lü - 125 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu - 39,95 TL

ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Erkek Şort Kargo Cepli - 350 TL

Erkek Şort Siyah - 399 TL

Erkek Terlik - 350 TL

Kadın Şort siyah - 350 TL

Termo Piknik Çantası - 175 TL

ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Lale Çay Bardağı Seti 6'lı - 199 TL

Heybeli Çay Takımı 8 Parça - 350 TL

Borcam Kase 360 cc - 125 TL

Kızartma Tavası - 450 TL

ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

20-26 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Çok Fonksiyonlu Masa Lambası - 699 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici - 1.299 TL

Filtre Kahve Seti - 1.299 TL

ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

20-26 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Espresso Kahve Makinesi - 9.999 TL

Kapsül Kahve Makinesi - 3.999 TL

Filtre Kahve Makinesi - 1.899 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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