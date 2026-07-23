ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

Bu haftanın Şok aktüel fırsatları, alışverişseverlerin gündeminde yer aldı. Böylece teknolojik cihazlar, piknik eşyaları ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoriden ürünün yer aldığı katalogdaki fiyatlar dikkat çekti. ŞOK aktüel 22-28 Temmuz 2026 fırsatları sorgulaması ile tüm ürünler açıklandı.