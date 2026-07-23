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ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:56
ŞOK 22-28 Temmuz 2026 Aktüel Katalog Fırsatları Açıklandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
22-28 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. Böylece vantilatör, termo piknik çantaları, tost makinesi, retro pikap hoparlör, otomatik karıştırıcı gibi ürünlerin yer aldığı afiş; alışveriş yapacak vatandaşların planlaması için öne çıktı. İşte avantajlı fiyatlarıyla ŞOK aktüel kataloğu;