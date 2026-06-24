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ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 02:09
ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
ŞOK Marketler tarafından 24 Haziran 2026 Çarşamba gününden itibaren 30 Haziran Salı'ya kadar satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Bu haftaki katalogda teknoloji ürünleri ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün yer alırken fiyatlar dikkat çekiyor. Şok aktüel 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında farklı kategorilerde birçok ürün tüketicilerle raflarda buluşacak.