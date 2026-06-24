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Haberler Fotohaber ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 02:09

ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

ŞOK Marketler tarafından 24 Haziran 2026 Çarşamba gününden itibaren 30 Haziran Salı'ya kadar satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Bu haftaki katalogda teknoloji ürünleri ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün yer alırken fiyatlar dikkat çekiyor. Şok aktüel 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında farklı kategorilerde birçok ürün tüketicilerle raflarda buluşacak.

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ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

ŞOK 24-30 Haziran 2026 dönemine ait aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda gıda, giyim tekstil, elektronik ve teknolojik ürünlerin yanında boya badana, ev temizliği ve dekorasyonu ürünleri de dikkat çekti. Farklı kategorilerde sunulan kampanyalı ürünler, bu hafta tüketicilerin ilgisini çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte 24-30 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu;

ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

18000 BTU DUVAR TİPİ KLİMA - 33.500 TL

12000 BTU DUVAR TİPİ KLİMA - 24.500 TL

DİKEY EL SÜPÜRGESİ - 2.799 TL

RENDELİ BLENDER SET - 2.499 TL

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ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

KELEBEK KURUTMALIK - 799 TL

ÜTÜ MASASI - 999 TL

PEDALLI TEMİZLİK SETİ - 599 TL

ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

TAVAN BOYASI - 599 TL

İÇ CEPHE BOYASI - 499 TL

4+1 MERDİVEN - 999 TL

ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU PİKE - 399 TL

TEK KİŞİLİK PAMUKLU PİKE - 349 TL

DOLGULU YASTIK - 249 TL

ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

10 KG BEYAZLAR VE RENKLİLER - 399 TL

YÜZEY TEMİZLEYİCİ - 129 TL

SAÇ SOSİSİ - 129 TL

ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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