ŞOK 24-30 Haziran 2026 Kataloğu Yayında! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar!

ŞOK 24-30 Haziran 2026 dönemine ait aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda gıda, giyim tekstil, elektronik ve teknolojik ürünlerin yanında boya badana, ev temizliği ve dekorasyonu ürünleri de dikkat çekti. Farklı kategorilerde sunulan kampanyalı ürünler, bu hafta tüketicilerin ilgisini çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte 24-30 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu;