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Haberler Fotohaber ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK'ta neler var?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:09

ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK'ta neler var?

ŞOK marketin 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında iyonik saç düzleştirici, çok amaçlı kamp örtüsü ve teknolojik ev aletleri bulunuyor. Peki, Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte, reyonlarda yerini alacak tüm kampanyalı ürünlerin listesi...

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ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK Market, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayımladı. Sınırlı stoklarla raflara gelecek teknoloji, ev ve yazlık ürün fırsatları alışveriş tutkunlarını bekliyor.

ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Desenli Termos Çanta (19x30x19 cm): 225 TL
  • Tek Yüz Peştemal Havlu : 175 TL
  • Katla-Aç-Öğren Kitap Çeşitleri: 225 TL
  • Kadın Terlik (37-40 numara, bej): 150 TL
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ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Metal Saklama Kabı Seti 3'lü
  • Desenli Bambu Kesim & Sunum Tahtası: 199 TL: 250 TL
  • Meyve Bıçağı Seti 6'lı: 175 TL
  • Kapaklı Cam Saklama Kabı Seti 4'lü: 150 TL
ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Bez Bebek (45 cm): 299 TL
  • 120 Parça Macro Blok Seti: 350 TL
  • Uzun Saçlı Deniz Kızı Oyuncak Bebek: 599 TL
  • Küçük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri: 25 TL
ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Şarjlı Dokunmatik Mantar Masa Lambası: 499 TL
  • Bluetooth Speaker: 549 TL
  • 65" 164 Ekran 4K QLED TV: 28.999 TL
  • 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima: 23.999 TL
ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Otomatik Espresso Makinesi: 14.999 TL
  • Türk Kahve Makinesi: 1.999 TL
  • Cam Hazneli Çay Makinesi: 2.899 TL
  • Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi: 1.499 TL

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