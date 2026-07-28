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ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK'ta neler var?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:09
ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler || Bu hafta ŞOK'ta neler var?
ŞOK marketin 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında iyonik saç düzleştirici, çok amaçlı kamp örtüsü ve teknolojik ev aletleri bulunuyor. Peki, Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte, reyonlarda yerini alacak tüm kampanyalı ürünlerin listesi...