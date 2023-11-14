ŞOK AKTÜEL KATALOG 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri bugün satışta: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı! Çarşamba indirimleri listesi ile raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. Bu hafta ŞOK'ta onlarca ürün uygun fiyattan alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Koltuk, kanepe, berjer, katlanır yatak, fanlı ısıtıcı, ayaklı çalışma masası, katlanır masa, çerçevesiz gaming monitör, oyuncu koltuğu ve FreeDos gaming PC satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra mutfak araç gereçleri, ev tekstili ürünleri ve temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri de dikkat çekiyor. Çeyiz hazırlığında olan kişiler başta olmak üzere alışveriş severler, satın alacakları ürünleri listelemeye başladı. İşte, 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirimli liste…