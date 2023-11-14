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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL KATALOG 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri bugün satışta: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 18:40

ŞOK AKTÜEL KATALOG 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri bugün satışta: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı! Çarşamba indirimleri listesi ile raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. Bu hafta ŞOK'ta onlarca ürün uygun fiyattan alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Koltuk, kanepe, berjer, katlanır yatak, fanlı ısıtıcı, ayaklı çalışma masası, katlanır masa, çerçevesiz gaming monitör, oyuncu koltuğu ve FreeDos gaming PC satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra mutfak araç gereçleri, ev tekstili ürünleri ve temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri de dikkat çekiyor. Çeyiz hazırlığında olan kişiler başta olmak üzere alışveriş severler, satın alacakları ürünleri listelemeye başladı. İşte, 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirimli liste…

ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri listesi: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK katalog aktüel ürünler listesi 15 Kasım 2023 Çarşamba günü için yayınlandı. Dev market zinciri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden farklı ürünleri uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Bu çarşamba raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. Kahvaltı takımından çaydanlığa, tava setinden battaniye ve yorgan çeşitlerine, katlanır yataktan çalışma masasına, oyuncu bilgisayarlarından koltuk ve berjere kadar birçok ürün alıcısını bekliyor olacak. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte, ŞOK aktüel 15 Kasım kataloğu ile Çarşamba indirimleri listelendi!

ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri listesi: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri listesi: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri listesi: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri listesi: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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