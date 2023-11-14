ŞOK AKTÜEL KATALOG 15 Kasım 2023 Çarşamba indirimleri bugün satışta: Koltuk, kanepe, berjer, oyuncu bilgisayarı… Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK katalog aktüel ürünler listesi 15 Kasım 2023 Çarşamba günü için yayınlandı. Dev market zinciri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden farklı ürünleri uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Bu çarşamba raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. Kahvaltı takımından çaydanlığa, tava setinden battaniye ve yorgan çeşitlerine, katlanır yataktan çalışma masasına, oyuncu bilgisayarlarından koltuk ve berjere kadar birçok ürün alıcısını bekliyor olacak. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte, ŞOK aktüel 15 Kasım kataloğu ile Çarşamba indirimleri listelendi!