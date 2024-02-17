ŞOK aktüel 17-20 Şubat 2024 kataloğu: Tencere, tava, airfryer, kulaklık...İşte ŞOK katalog indirimleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 17 Şubat Cumartesi indirimlerinden başlayarak yayında. Kataloglarda yer alan tüm ürünlere ek olarak uygulama üzerinden birçok ürüne ulaşılabiliyor. Her hafta indirim broşürleri zincir marketlerde takip ediliyor. İşte, ŞOK katalog indirimleri...