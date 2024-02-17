Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
14:44
ŞOK aktüel 17-20 Şubat 2024 kataloğu: Tencere, tava, airfryer, kulaklık...İşte ŞOK katalog indirimleri
ŞOK aktüel 17-20 Şubat 2024 kataloğu raflarda. Beyaz eşya, mutfak ürünleri, elektronik, ev tekstili, mobilya gibi birçok kategoride dikkat çeken ürünler ve fiyat düşüşü gözlemleniyor. Haftanın yıldızları için alışveriş listeleri hazırlandı. Bu hafta ŞOK'ta yiyecek-içecek ürünleri de takip ediliyor. İşte, ŞOK katalog indirimleri...