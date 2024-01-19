ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak 2024 tarihi için yayına verildi. Her Cumartesi günü yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. ŞOK'ta bu Cumartesi televizyon, beyaz eşya, dikey süpürge, hoparlör, kablosuz şarj cihazı, akıllı bileklik, mikser, elektrikli yemek ısıtıcı sefer tası, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 6,2 litre kapasiteli airfryer ise bu haftanın yıldızları arasında. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 20 Ocak 2024 ŞOK katalog aktüel indirimleri...