Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:55
ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cumartesi satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, çok fonksiyonlu yazıcı, hoparlör, kablosuz şarj cihazı, akıllı bileklik, mikser, elektrikli yemek ısıtıcı sefer tası ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, ŞOK katalog aktüel indirimleri tam liste ile ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, 20 Ocak ŞOK aktüel kataloğu…