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Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:55

ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cumartesi satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, çok fonksiyonlu yazıcı, hoparlör, kablosuz şarj cihazı, akıllı bileklik, mikser, elektrikli yemek ısıtıcı sefer tası ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, ŞOK katalog aktüel indirimleri tam liste ile ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, 20 Ocak ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak 2024 tarihi için yayına verildi. Her Cumartesi günü yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. ŞOK'ta bu Cumartesi televizyon, beyaz eşya, dikey süpürge, hoparlör, kablosuz şarj cihazı, akıllı bileklik, mikser, elektrikli yemek ısıtıcı sefer tası, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 6,2 litre kapasiteli airfryer ise bu haftanın yıldızları arasında. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 20 Ocak 2024 ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.

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ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK AKTÜEL 20 Ocak 2024 kataloğu: Beyaz eşya, dikey süpürge, airfryer fırsatı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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