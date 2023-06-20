ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

ŞOK aktüel 22 Haziran 2023 kataloğu alış severlerin beğenisine sunuldu! Çarşamba indirimleri ile Kurban Bayramı'na özel indirimli ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta midi fırın, tost makinesi, android smart led TV, cam kapaklı sote tava, çubuk blender, 3'lü tava seti, doğrayıcı, ahşap ayakkabılık gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Airfryer, kıyma makinesi, elektrikli barbekü, balta, Kurban Bayramı'na özel şekerler ve çikolatalar dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, 21 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi