ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

ŞOK aktüel ürünler 21 Haziran 2023 Çarşamba kataloğu indirimleri gündemdeki yerini aldı! Her çarşamba ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yenileyen dev market zincirinde bu hafta, android smart led TV, ahşap ayakkabılık, midi fırın, kahve makinesi, çubuk blender, 3'lü tava seti, cam kapaklı sote tava, kesme tahtası ve diğer mutfak ürünleri satışa çıkıyor. Bıçak çeşitleri, satır, et döveceği, kıyma makinesi, elektrikli barbekü, sac kavurma tavası, şekerler, çikolatalar gibi Kurban Bayramı için özel olarak hazırlanan ürünler haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 21 Haziran ŞOK katalog Çarşamba indirimleri...