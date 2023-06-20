Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:50

ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

ŞOK aktüel 22 Haziran 2023 kataloğu alış severlerin beğenisine sunuldu! Çarşamba indirimleri ile Kurban Bayramı'na özel indirimli ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta midi fırın, tost makinesi, android smart led TV, cam kapaklı sote tava, çubuk blender, 3'lü tava seti, doğrayıcı, ahşap ayakkabılık gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Airfryer, kıyma makinesi, elektrikli barbekü, balta, Kurban Bayramı'na özel şekerler ve çikolatalar dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, 21 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

ŞOK aktüel ürünler 21 Haziran 2023 Çarşamba kataloğu indirimleri gündemdeki yerini aldı! Her çarşamba ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yenileyen dev market zincirinde bu hafta, android smart led TV, ahşap ayakkabılık, midi fırın, kahve makinesi, çubuk blender, 3'lü tava seti, cam kapaklı sote tava, kesme tahtası ve diğer mutfak ürünleri satışa çıkıyor. Bıçak çeşitleri, satır, et döveceği, kıyma makinesi, elektrikli barbekü, sac kavurma tavası, şekerler, çikolatalar gibi Kurban Bayramı için özel olarak hazırlanan ürünler haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 21 Haziran ŞOK katalog Çarşamba indirimleri...

ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
ŞOK aktüel kataloğu 21 Haziran 2023 yayında! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
SON DAKİKA