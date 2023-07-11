ŞOK AKTÜEL ürünler 12 Temmuz 2023: Toz torbalı ve torbasız, dik, elektrikli, akıllı… Süpürge çeşitleri geliyor! Bu cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel ürünler 12 Temmuz 2023 Çarşamba kataloğu yayına verildi! Dev market zinciri, her hafta Çarşamba günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta pijama takımı, mop seti, bebek bezi, tuvalet kağıdı, duvar ve taban boyası, saç boyası çeşitleri satışa çıkıyor. Dik, akıllı robot, toz torbalı ve torbasız, elektrikli süpürge… Model model elektrik süpürgesi haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 12 Temmuz ŞOK katalog aktüel indirimleri...