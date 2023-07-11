ŞOK AKTÜEL ürünler 12 Temmuz 2023: Toz torbalı ve torbasız, dik, elektrikli, akıllı… Süpürge çeşitleri geliyor! Bu cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel 12 Temmuz 2023 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Çarşamba indirimleri ile pijama takımı, mop seti, bebek bezi, tuvalet kağıdı, duvar ve taban boyası gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta elektrikli süpürge modelleri dikkat çekiyor. Bu hafta dik süpürge, akıllı robot süpürge, toz torbalı ve torbasız süpürge raflarda yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları alışveriş severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İşte, 12 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…