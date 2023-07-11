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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL ürünler 12 Temmuz 2023: Toz torbalı ve torbasız, dik, elektrikli, akıllı… Süpürge çeşitleri geliyor! Bu cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında
Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:34

ŞOK AKTÜEL ürünler 12 Temmuz 2023: Toz torbalı ve torbasız, dik, elektrikli, akıllı… Süpürge çeşitleri geliyor! Bu cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel 12 Temmuz 2023 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Çarşamba indirimleri ile pijama takımı, mop seti, bebek bezi, tuvalet kağıdı, duvar ve taban boyası gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta elektrikli süpürge modelleri dikkat çekiyor. Bu hafta dik süpürge, akıllı robot süpürge, toz torbalı ve torbasız süpürge raflarda yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları alışveriş severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İşte, 12 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK aktüel katalog 12 Temmuz 2023: Elektrikli, toz torbalı ve torbasız, akıllı robot süpürge fırsatları! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri

ŞOK aktüel ürünler 12 Temmuz 2023 Çarşamba kataloğu yayına verildi! Dev market zinciri, her hafta Çarşamba günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta pijama takımı, mop seti, bebek bezi, tuvalet kağıdı, duvar ve taban boyası, saç boyası çeşitleri satışa çıkıyor. Dik, akıllı robot, toz torbalı ve torbasız, elektrikli süpürge… Model model elektrik süpürgesi haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 12 Temmuz ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK aktüel katalog 12 Temmuz 2023: Elektrikli, toz torbalı ve torbasız, akıllı robot süpürge fırsatları! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
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ŞOK aktüel katalog 12 Temmuz 2023: Elektrikli, toz torbalı ve torbasız, akıllı robot süpürge fırsatları! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
ŞOK aktüel katalog 12 Temmuz 2023: Elektrikli, toz torbalı ve torbasız, akıllı robot süpürge fırsatları! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
ŞOK aktüel katalog 12 Temmuz 2023: Elektrikli, toz torbalı ve torbasız, akıllı robot süpürge fırsatları! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
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