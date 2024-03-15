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Haberler Fotohaber ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 22:04

ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 16 Mart 2024 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatlarını alıcısıyla buluşturuyor. Bu Cumartesi peluş halı, koltuk örtüsü, iPhone 15, sıcak ve soğuk ayarlı taşınabilir fridge mini dolap, ev tipi nem alma cihazı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kırışık giderici ütü, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta dikey süpürge ve fritöz modelleri dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 16 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler 16 Mart 2024 Cumartesi kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta sonu iPhone 15, fridge mini dolap, ev tipi nem alma cihazı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kırışık giderici ütü, oyuncak çeşitleri satışa çıkıyor. Dyson marka dikey şarjlı süpürge ve fritöz modelleri haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Tüketiciler şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 16 Mart ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.

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ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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