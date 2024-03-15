Giriş Tarihi: 15.03.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
22:04
ŞOK KATALOG 16 Mart 2024: Cumartesi indirimlerinde Dikey süpürge ve fritöz sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel 16 Mart 2024 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatlarını alıcısıyla buluşturuyor. Bu Cumartesi peluş halı, koltuk örtüsü, iPhone 15, sıcak ve soğuk ayarlı taşınabilir fridge mini dolap, ev tipi nem alma cihazı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kırışık giderici ütü, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta dikey süpürge ve fritöz modelleri dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 16 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu…