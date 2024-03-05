Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:01
ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel 6 Mart 2024 kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Çarşamba indirimleri ile airfryer, beyaz eşya, oyun konsolu gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta ankastre set, tost makinesi, çay makinesi, tava seti, yemek takımı, su arıtma cihazı, hava temizleme cihazı, telefon, dolap çeşitleri, mutfak gereçleri, kahve rafı ve çerçeve seti gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 6 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...