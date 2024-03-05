ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü’ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler 6 Mart 2024 Çarşamba kataloğu yayınlandı! Dev market zinciri, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın iki günü yeni ve indirimli ürünler ile raflarını güncelliyor. Bu hafta ankastre set, çay makinesi, tava seti, su arıtma cihazı, hava temizleme cihazı, telefon, mutfak gereçleri, dolap ve raf çeşitleri satışa çıkıyor. Airfryer, beyaz eşya, oyun konsolu, Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Mart ŞOK katalog aktüel indirimleri...