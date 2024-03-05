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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:01

ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel 6 Mart 2024 kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Çarşamba indirimleri ile airfryer, beyaz eşya, oyun konsolu gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta ankastre set, tost makinesi, çay makinesi, tava seti, yemek takımı, su arıtma cihazı, hava temizleme cihazı, telefon, dolap çeşitleri, mutfak gereçleri, kahve rafı ve çerçeve seti gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 6 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü’ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler 6 Mart 2024 Çarşamba kataloğu yayınlandı! Dev market zinciri, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın iki günü yeni ve indirimli ürünler ile raflarını güncelliyor. Bu hafta ankastre set, çay makinesi, tava seti, su arıtma cihazı, hava temizleme cihazı, telefon, mutfak gereçleri, dolap ve raf çeşitleri satışa çıkıyor. Airfryer, beyaz eşya, oyun konsolu, Kadınlar Günü'ne özel kozmetik ve bakım ürünleri haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Mart ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü’ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.

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ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü’ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü’ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK AKTÜEL ürünler 6 Mart 2024: Kadınlar Günü’ne özel kozmetik ve bakım ürünleri geliyor! Bu Çarşambanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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