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Haberler Fotohaber ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 21:56

ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 7 Şubat 2024 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Çarşamba indirimleri ile ayakkabı, epilasyon cihazı, tıraş makinesi gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta Türk kahve makinesi, çay makinesi, mutfak gereçleri, saç kurutma makinesi, saç şekillendirme seti, erkek bakım kiti, tekstil ürünleri, omuz çantası, sıcak su torbası, çamaşır makinesi, akıllı robot süpürge gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Airfryer sıcak hava fritözü dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 7 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğu yayına verildi! Dev market zinciri, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta kahve makinesi, çay makinesi, mutfak gereçleri, saç kurutma makinesi, sıcak su torbası, çamaşır makinesi, akıllı robot süpürge, tekstil ürünleri satışa çıkıyor. Vans ayakkabı, epilasyon cihazı, tıraş makinesi ve Airfryer sıcak hava fritözü haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 7 Şubat ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.

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ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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