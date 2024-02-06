ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğu yayına verildi! Dev market zinciri, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta kahve makinesi, çay makinesi, mutfak gereçleri, saç kurutma makinesi, sıcak su torbası, çamaşır makinesi, akıllı robot süpürge, tekstil ürünleri satışa çıkıyor. Vans ayakkabı, epilasyon cihazı, tıraş makinesi ve Airfryer sıcak hava fritözü haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 7 Şubat ŞOK katalog aktüel indirimleri...