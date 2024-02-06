ŞOK KATALOG 7 Şubat 2024 aktüel ürünler: Çarşamba indirimlerinde epilasyon cihazı ve tıraş makinesi sürprizi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 06.02.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
21:56
ŞOK aktüel 7 Şubat 2024 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Çarşamba indirimleri ile ayakkabı, epilasyon cihazı, tıraş makinesi gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta Türk kahve makinesi, çay makinesi, mutfak gereçleri, saç kurutma makinesi, saç şekillendirme seti, erkek bakım kiti, tekstil ürünleri, omuz çantası, sıcak su torbası, çamaşır makinesi, akıllı robot süpürge gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Airfryer sıcak hava fritözü dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 7 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...