ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK'un 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünleri alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Katalogda klima çeşitleri, termos çanta, saç düzleştirici, çay makinesi ve espresso makinesi gibi ürünler ön plana çıktı. Farklı kategorilerde sunulan kampanyalı ürünler, bu hafta tüketicilerin ilgisini çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu;