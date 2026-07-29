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Haberler Fotohaber ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:40

ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK aktüel 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda oyuncaklar, teknolojik cihazlar, plaj eşyaları ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoriden ürün yer alırken; fiyatlar ön plana çıktı. Böylece Şok aktüel fırsatları ile alışverişseverler planlamalarını şekillendirecek.

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ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK'un 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünleri alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Katalogda klima çeşitleri, termos çanta, saç düzleştirici, çay makinesi ve espresso makinesi gibi ürünler ön plana çıktı. Farklı kategorilerde sunulan kampanyalı ürünler, bu hafta tüketicilerin ilgisini çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu;

ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026

Desenli Termos Çanta (19x30x19 cm): 225 TL

Tek Yüz Peştemal Havlu : 175 TL

Katla-Aç-Öğren Kitap Çeşitleri: 225 TL

Kadın Terlik (37-40 numara, bej): 150 TL

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ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026

Metal Saklama Kabı Seti 3'lü

Desenli Bambu Kesim & Sunum Tahtası: 199 TL: 250 TL

Meyve Bıçağı Seti 6'lı: 175 TL

Kapaklı Cam Saklama Kabı Seti 4'lü: 150 TL

4'lü Supla Çeşitleri (Gümüş renk): 199 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026

Bez Bebek (45 cm): 299 TL

120 Parça Macro Blok Seti: 350 TL

Uzun Saçlı Deniz Kızı Oyuncak Bebek: 599 TL

Küçük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri: 25 TL

Külahça Pelüş: 350 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026

Şarjlı Dokunmatik Mantar Masa Lambası: 499 TL

Bluetooth Speaker: 549 TL

65" 164 Ekran 4K QLED TV: 28.999 TL

12000 BTU Duvar Tipi Split Klima: 23.999 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS 2026

Otomatik Espresso Makinesi: 14.999 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.999 TL

Cam Hazneli Çay Makinesi: 2.899 TL

Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi: 1.499 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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