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ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:40
ŞOK Aktüel Kataloğu 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Klima, plaj ürünleri...
ŞOK aktüel 29 Temmuz - 4 Ağustos 2026 kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda oyuncaklar, teknolojik cihazlar, plaj eşyaları ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoriden ürün yer alırken; fiyatlar ön plana çıktı. Böylece Şok aktüel fırsatları ile alışverişseverler planlamalarını şekillendirecek.