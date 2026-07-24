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ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:40
ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...
ŞOK hafta sonu fırsatları için yeni katalog yayımlandı. Kamp sandalyesini kapan soluğu piknikte alacak; yaz keyfini artıracak ürünler hafta sonuna renk katacak. ŞOK hafta sonu fırsatları kapsamında raflara gelecek ürünler ve fiyatları belli oldu. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte, kampanyalı ürünler...