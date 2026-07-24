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Haberler Fotohaber ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:40

ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...

ŞOK hafta sonu fırsatları için yeni katalog yayımlandı. Kamp sandalyesini kapan soluğu piknikte alacak; yaz keyfini artıracak ürünler hafta sonuna renk katacak. ŞOK hafta sonu fırsatları kapsamında raflara gelecek ürünler ve fiyatları belli oldu. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte, kampanyalı ürünler...

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ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...

Hafta sonu alışverişine çıkmadan önce ŞOK'un yeni kataloğuna göz atmakta fayda var. 25-28 Temmuz tarihleri arasında kamp sandalyesinden mutfak ve ev yaşam ürünlerine kadar birçok seçenek sınırlı stoklarla raflarda olacak.

ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI 25-28 TEMMUZ 2026

  • Şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi: 2.490 TL
  • XL kamp sandalyesi: 799 TL
  • Piknik termosu 14,5 litre: 499 TL
  • Kameralı uzaktan kumandalı araba: 1.290 TL
  • Baskılı Balon Çeşitleri: 29,95 TL
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ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI 25-28 TEMMUZ 2026

  • Soğuk buharlı USB fan: 499 TL
  • Baykuş figürlü bebek uyku cihazı: 399 TL
  • Saç kurutma makinesi: 1.099 TL
  • Epilasyon aleti seti: 1.699 TL
  • Kulaklı Led Işıklı Ayna: 275 TL
ŞOK hafta sonu fırsatları 25-28 Temmuz 2026: Kaçırılmayacak indirimler! Kamp sandalyesi, Soğuk Buharlı USB fan...

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI 25-28 TEMMUZ 2026

  • 9 kg çamaşır kurutma makinesi: 31.999 TL
  • 11 kg çamaşır makinesi: 29.499 TL
  • Üstten donduruculu No-Frost buzdolabı: 40.999 TL
  • 4 programlı bulaşık makinesi: 13.999 TL

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