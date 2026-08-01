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Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:24

ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

ŞOK'un 1-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğu yayımlandı. Yaz sıcaklarına yönelik serinletici cihazlardan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden düzenleyicilere kadar pek çok seçenek katalogda yer aldı. Peki, ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? İşte, cumartesi fırsatları...

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ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

Ağustos ayının ilk hafta sonuna özel hazırlanan kataloglarda evin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünler bir araya getirildi. Vantilatör ve hava soğutucuların öne çıktığı kampanyada cam mutfak ürünleri, temizlik setleri ve saklama çözümleri de farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.

ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

1-4 AĞUSTOS ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI

  • 6'lı kahve yanı su bardağı: 250 TL
  • 4'lü su bardağı: 299 TL
  • 3'lü borosilikat cam bardak: 175 TL
  • 2'li borosilikat cam yağlık: 299 TL
  • 6'lı cam çay tabağı: 299 TL
  • Dik kenarlı cam tabak: 150 TL
  • Cam kase: 75 TL
  • Cam meyve ve çerezlik: 75 TL
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ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

1-4 AĞUSTOS ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI

  • 2'li seyahat düzenleme seti: 175 TL
  • 4 litrelik şeffaf sebil: 299 TL
  • 25 litrelik piknik sepeti: 225 TL
  • Tezgâh üstü bulaşıklık: 350 TL
  • Spreyli cam silme aparatı: 150 TL
  • Metal kapaklı iki bölmeli deterjan kutusu: 499 TL
  • 10 litrelik tablet mop: 350 TL
  • 18 litrelik pedallı temizlik seti: 599 TL
  • Deterjan hazneli bulaşık süngeri: 100 TL
ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

1-4 AĞUSTOS ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI

  • Uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör: 3.799 TL
  • İyonizerli hava soğutucu: 8.999 TL
  • Kule tipi vantilatör: 1.799 TL
  • Buharlı kule tipi vantilatör: 4.999 TL
  • Uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör: 5.499 TL

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