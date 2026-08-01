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ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:24
ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?
ŞOK'un 1-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğu yayımlandı. Yaz sıcaklarına yönelik serinletici cihazlardan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden düzenleyicilere kadar pek çok seçenek katalogda yer aldı. Peki, ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? İşte, cumartesi fırsatları...