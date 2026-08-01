ŞOK’TA CUMARTESİ FIRSATLARI BAŞLADI! 1-4 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

Ağustos ayının ilk hafta sonuna özel hazırlanan kataloglarda evin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünler bir araya getirildi. Vantilatör ve hava soğutucuların öne çıktığı kampanyada cam mutfak ürünleri, temizlik setleri ve saklama çözümleri de farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.