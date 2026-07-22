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Giriş Tarihi: 22.07.2026 21:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 21:55

Son Dakika: Az önce Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri

Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, az önce Antalya'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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Son Dakika: Az önce Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri

Son dakika deprem haberi! Az önce meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece Antalya deprem bilgileri ön plana çıktı.

Son Dakika: Az önce Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri

AZ ÖNCE ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Açıklanan verilere göre Antalya - Korkuteli merkezli olmak üzere 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan detaylar:

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Son Dakika: Az önce Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri

Son Dakika: Az önce Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri

22 TEMMUZ 2026 AFAD VE KANDİLLİ GÜNCEL LİSTE

Bugün sabah saatlerinden itibaren Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sistemlerine yeni veriler düşmeye devam ediyor.

Sarsıntının hemen ardından hem sosyal medya hesapları hem resmi internet siteleri üzerinden teknik detayları kamuoyuna duyuruluyor. İşte, sorgulama ekranı:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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