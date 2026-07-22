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Son Dakika: Az önce Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri
Giriş Tarihi: 22.07.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 21:55
Son Dakika: Az önce Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri
Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, az önce Antalya'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...