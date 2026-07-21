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Son Dakika: Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri
Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:48
Son Dakika: Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli verileri
Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı hissedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...