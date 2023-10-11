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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 20:47

SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmene saldıran veli Emin Y. ile arkadaşı Teoman M., çıkarıldıkları mahkemede serbest kalmalarının ardından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir kez daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki şahıs da basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Emin Y'nin, ifadesinde 'Öğretmen olduklarını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

Son dakika haberi: Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre, birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü "Davranışları Değerlendirme Kurulu" toplandı.

SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü.

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SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi Emin Y. ile arkadaşı Teoman M.'yi gözaltına aldı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ

Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Emin Y. ve Teoman M. basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

"ÖĞRETMEN OLDUKLARINI BİLMİYORDUM"

Şüpheli Emin Y., ifadesinde darp ettiği şahısların öğretmen olduklarını bilmediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Eşim beni arayarak okula çağırdı. Okula gittim. Sesin geldiği tarafa yöneldim ve tartışmaya dahil oldum. Kimseye sandalye atmadım. Bana iftira atılıyor. Aramızda itişmeler oldu ama ben bu şahısların öğretmen olduğunu bilmiyordum. Bir arbede yaşandı fakat ne olduğunun farkında değildim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum"

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