SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...

"ÖĞRETMEN OLDUKLARINI BİLMİYORDUM"

Şüpheli Emin Y., ifadesinde darp ettiği şahısların öğretmen olduklarını bilmediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Eşim beni arayarak okula çağırdı. Okula gittim. Sesin geldiği tarafa yöneldim ve tartışmaya dahil oldum. Kimseye sandalye atmadım. Bana iftira atılıyor. Aramızda itişmeler oldu ama ben bu şahısların öğretmen olduğunu bilmiyordum. Bir arbede yaşandı fakat ne olduğunun farkında değildim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum"