Giriş Tarihi: 11.10.2023 20:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
20:47
SON DAKİKA | Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklandı! Pes dedirten savunma...
Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmene saldıran veli Emin Y. ile arkadaşı Teoman M., çıkarıldıkları mahkemede serbest kalmalarının ardından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir kez daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki şahıs da basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Emin Y'nin, ifadesinde 'Öğretmen olduklarını bilmiyordum" dediği öğrenildi.