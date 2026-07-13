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Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 12:49

Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla'da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...

Son Dakika: Muğla'da deprem haberi! Çevre illerden hissedilmesi ile vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. İşte veriler...

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Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla’da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...

Muğla'da deprem haberi! Az önce meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Muğla deprem verileri hakkında yapılan resmi açıklamalar...

Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla’da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Açıklanan verilere göre Akdeniz - Muğla (Datça) merkezli olmak üzere 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

İşte, detaylar:

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Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla’da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...

Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla’da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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