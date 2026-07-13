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Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla'da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 12:49
Son Dakika Deprem Haberi: Az önce Muğla'da deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD verileri...
Son Dakika: Muğla'da deprem haberi! Çevre illerden hissedilmesi ile vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. İşte veriler...