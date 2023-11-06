SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

Son dakika haberi... Dilan Polat, Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sahip olduğu şirktlere ne olacağı merak konusuydu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek şirketlere kayyum atanmasına hükmetti. İşte Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasına ilişkin son detaylar...