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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı
Giriş Tarihi: 06.11.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 18:32

SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

Son dakika haberi... Dilan Polat, Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sahip olduğu şirktlere ne olacağı merak konusuydu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek şirketlere kayyum atanmasına hükmetti. İşte Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasına ilişkin son detaylar...

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

Son dakika haberine göre; Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları sonrası başlatılan operasyon ile gündeme gelen ve haklarında tutuklama kararı verilen Dilan Polat, Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

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SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

SAVCILIK EL KOYMA TALEP ETMİŞ, MAHKEME ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat, akrabaları ile 3. Dereceden yakınlarının yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine el konulmasını talep etti.

SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

Talep doğrultusunda sulh ceza hakimliği 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi. 21 şirket arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik,Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketlerin olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

27 ŞİRKETE KAYYUM TALEBİ

Şirketlere el koyma kararının ardından savcılıktan bir hamle daha geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti.

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