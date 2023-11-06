SON DAKİKA | Dilan Polat - Engin Polat çifti için yolun sonu: 27 şirkete kayyum atandı

SAVCILIK EL KOYMA TALEP ETMİŞ, MAHKEME ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat, akrabaları ile 3. Dereceden yakınlarının yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine el konulmasını talep etti.