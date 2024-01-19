SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 17.14'de merkez üssü Ege Denizi'nde ilçesinde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri İzmir Çeşme'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...