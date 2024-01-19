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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 17:37

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Çeşme'den hissedilen deprem haberi geldi. Ege Denizi merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce İzmir Çeşme'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 17.14'de merkez üssü Ege Denizi'nde ilçesinde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri İzmir Çeşme'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

İZMİR ÇEŞME DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.14'de merkez üssü Ege Denizi, Eğri Boz olup İzmir Çeşme'den hissedilen 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 9.94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ İLE EGE DENİZİ EĞRİBOZ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.4. (Mw)

Yer: Ege Denizi, Eğriboz – İzmir Çeşme

Tarih: 19-01-2024

Saat: 17:14:05

Derinlik: 9.94 km

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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