Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
17:37
SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çeşme’de hissedildi, deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika Çeşme'den hissedilen deprem haberi geldi. Ege Denizi merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce İzmir Çeşme'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları