Giriş Tarihi: 05.03.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
18:57
SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Facebook çöktü mü sorusu, 5 Mart Salı günü Facebook'a giriş yapamayan kullanıcılar tarafından gündeme geldi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağı olan Facebook'ta ulaşım sorunu yaşanıyor. Platformun kullanıcıları, sorunun çözümü için yöntem arıyor. Peki, son dakika Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...