Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:57

SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Facebook çöktü mü sorusu, 5 Mart Salı günü Facebook'a giriş yapamayan kullanıcılar tarafından gündeme geldi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağı olan Facebook'ta ulaşım sorunu yaşanıyor. Platformun kullanıcıları, sorunun çözümü için yöntem arıyor. Peki, son dakika Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...

SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Facebook çöktü mü son dakika gündeme geldi. Popüler sosyal medya uygulaması Facebook üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşadı. Facebook erişim sorunu hatası sonrası " Facebook sorun mu var, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek" sorularına yanıt aranıyor. Kullanıcılar yeniden bağlanmak için çözüm arayışına girdi. Peki, 5 Mart 2024 Facebook çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, detaylar.

SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'ta bir hata meydana geldiği yönünde paylaşımlarda bulunuyor. Platforma giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar, Facebook çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.

Son 24 saatlik raporlara göre, Facebook'ta kesintiler yaşandığı gözüküyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook'ta meydana gelen hatanın kaynağı henüz bilnmiyor.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan sorun ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
SON DAKİKA