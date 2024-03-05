SON DAKİKA: FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 5 Mart 2024 Facebook neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Facebook çöktü mü son dakika gündeme geldi. Popüler sosyal medya uygulaması Facebook üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşadı. Facebook erişim sorunu hatası sonrası " Facebook sorun mu var, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek" sorularına yanıt aranıyor. Kullanıcılar yeniden bağlanmak için çözüm arayışına girdi. Peki, 5 Mart 2024 Facebook çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, detaylar.