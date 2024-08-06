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Haberler Fotohaber Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:30

Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

Son dakika instagram açıldı mı haberleri ile gündemde. 2 Ağustos'ta katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen instagram için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda milyonlarca takipçisi bulunan platform için Instagram'ın açılıp açılmayacağı ve ne zaman, hangi şartlarda açılacağı mercek altına alındı. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 Instagram'a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...

Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika erişim kararları yakından takip ediliyor. Katalog suçlar kapsamında kapanan instagram için hangi tarihte açılacağı merakla bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında instagram'ın ne zaman açılacağı yakından takip ediliyor. Peki, Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram'a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

META'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin önemli açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi

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Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

BAKAN URALOĞLU: TALEPLER KARŞILANINCA YASAK KALKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Bakan Uraoğlu, "Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." dedi.

Uraloğlu, Instagram'ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?

BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

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