Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:30
Son dakika Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 instagram’a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek?
Son dakika instagram açıldı mı haberleri ile gündemde. 2 Ağustos'ta katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen instagram için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda milyonlarca takipçisi bulunan platform için Instagram'ın açılıp açılmayacağı ve ne zaman, hangi şartlarda açılacağı mercek altına alındı. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 6 Ağustos 2024 Instagram'a erişim engeli kalktı mı, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...