Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:09

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik'teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

Son dakika İstanbul deprem haberleri: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika arayla 2 deprem olduğunu ve 2. depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu bildirdi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş; "Şu an bize ulaşan herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil" ifadelerine yer verdi. İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin açıklamada bulunan Vali Davut Gül; "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor"