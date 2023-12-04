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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik'teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:09

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik'teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

Son dakika İstanbul deprem haberleri: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika arayla 2 deprem olduğunu ve 2. depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu bildirdi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş; "Şu an bize ulaşan herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil" ifadelerine yer verdi. İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin açıklamada bulunan Vali Davut Gül; "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor"

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik’teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik’teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

3 DAKİKA ARAYLA 2. DEPREM YAŞANDI

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da hissedildi | Video

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SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik’teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

AFAD'ın sosyal medya hesabından da depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik’teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İstanbul'da da hissedilen depreme ilişin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

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SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD Bursa Gemlik’teki depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN MERKEZ ÜSSÜ MARMARA DENİZİ OLAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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