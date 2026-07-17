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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:50
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşıma son dakika gelişmesiyle yüzde 10 oranında yeni bir zam yapıldı. İBB Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, taksi ve minibüs ücretleri baştan aşağı güncellendi. Peki, son düzenlemenin ardından megakentte tam ve öğrenci akbili ne kadar, kaç TL'ye yükseldi? İşte 2026 güncel fiyat listesi.