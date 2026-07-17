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Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:50

SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma son dakika gelişmesiyle yüzde 10 oranında yeni bir zam yapıldı. İBB Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, taksi ve minibüs ücretleri baştan aşağı güncellendi. Peki, son düzenlemenin ardından megakentte tam ve öğrenci akbili ne kadar, kaç TL'ye yükseldi? İşte 2026 güncel fiyat listesi.

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SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

Milyonlarca İstanbullunun her gün kullandığı şehir içi toplu taşıma araçlarının ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. İBB Meclisi oturumunda "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" oy çokluğuyla onaylandı. Yeni karar, kart basım bedellerinden aylık abonmanlara kadar tüm listeyi etkiledi. İşte yeni toplu taşıma ücret tarifesi 2026:

SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

İSTANBULKART BİR BASIM NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi temmuz ayı oturumunda alınan son dakika kararıyla birlikte, İstanbul genelinde kullanılan anonim ve kişiselleştirilmiş İstanbulkart basım ücretleri artırıldı. Yapılan yüzde 10'luk zam sonrasında elektronik tam bilet fiyatı 42 liradan 46,20 liraya yükseldi.

Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 zam yapılmıştı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

En çok merak edilen kalemlerden biri olan indirimli öğrenci bilet fiyatı ise 20,50 liradan 22,55 liraya çıkarıldı.

İşte kalem kalem yeni ücret tarifesi:

SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Tam bilet: 46.20 TL

Öğrenci bilet: 22.55 TL

(Mavi Kart) Abonman: 3.628 TL

Öğrenci abonman: 653 TL

SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

METROBÜS VE MARMARAY NE KADAR?

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarılması teklifte yer aldı.

Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücretinin 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltilmesi önerildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücretinin 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarılması teklif edildi.

Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi talep edildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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